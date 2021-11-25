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南投縣提供16家日間照顧特約單位　依失能等級最高補助3萬6000元

▲南投縣政府提供日間照顧服務，歡迎有需求的民眾上網申請。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府提供日間照顧服務，歡迎有需求的民眾上網申請。（圖／資料照片，竹山秀傳醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

「日間照顧」為衛福部長照2.0計畫服務項目之一，南投縣衛生局指出，全縣已佈建16家日間照顧服務特約單位，依失能等級最高補助3萬6000餘元；民眾可經長照中心之照顧管理專員評估，及社區整合型服務中心（A單位）個案管理員轉介，將長輩送至日照中心，增進社會活動參與、降低憂鬱發生，也減少獨自在家的安全問題、減輕照顧者壓力，有效提升家庭生活品質。

縣府衛生局指出，失能、失智長輩經長照中心照顧管理專員評估失能等級第2至8級者，即可由日照中心提供收托服務，服務時間為周一至周五白天，長輩可搭乘交通接送車至日照中心，接受生活照顧、健康促進、文康休閒活動、家屬指導及諮詢服務、備餐服務、協助或引導至浴間全身沐浴、晚餐，傍晚搭乘交通接送車返家。

▲南投縣政府提供日間照顧服務，歡迎有需求的民眾上網申請。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局表示，日間照顧補助標準依據失能等級，補助每月1萬20元至3萬6180元不等，超過補助額度者自行負擔；另依身分福利別補助，低收入戶由政府全額補助、長照中低收補助95%、一般戶補助84%。

衛生局指出，目前南投縣已佈建日間照顧服務特約單位共16家，包括南投市3家、埔里鎮3家、草屯鎮5家、竹山鎮2家、名間鄉1家、中寮鄉1家及國姓鄉1家，109年度受益人數共520人，110年度截至10月底接受服務人數計479人；民眾若有相關問題，可電洽縣府衛生局長期照顧管理中心專線（049-2209595），或撥打全國統一專線1966，即可轉接至各縣市照管中心。
 

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