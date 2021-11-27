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奇美醫×台南市總圖成立失智友善館　【藝啟•友智繪】線上繪展登場

▲台南市長黃偉哲、奇美醫學中心專案副院長暨護理部總監陳綉琴、衛生局長許以霖、文化局長葉澤山等人，宣示合作提供失智友善空間「失智友善館」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲、奇美醫學中心專案副院長暨護理部總監陳綉琴、衛生局長許以霖、文化局長葉澤山等人，宣示合作提供失智友善空間「失智友善館」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲、奇美醫學中心專案副院長暨護理部總監陳綉琴、衛生局長許以霖、文化局長葉澤山、永康區長陳勝楠、台南市立圖書館館長洪玉貞等人，宣示合作「失智友善館」，活動採數位化揭幕儀式，並透過線上繪展方式，跨越空間與時間的限制，從多元的視角來欣賞在地長輩藝術能量創作，也供回顧賞味。

台灣65歲以上老人失智症盛行率為8％，2021年失智症人口推估約31萬人，台南市於2020年成為高齡社會，推估失智人口約2萬6千人，而永康區是台南市人口最多的行政區，老年人口近3萬人，隨著高齡化社會的到來，失智人口亦隨之增加，如何讓失智者達到預防及延緩失智，獲得有尊嚴在熟悉的社區環境安心、安全地生活，並維持正常社交活動、持續接觸事物刺激，進而能在地活躍老化，都是當今重要且充滿挑戰性之照護議題。

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▲台南市長黃偉哲、奇美醫學中心專案副院長暨護理部總監陳綉琴、衛生局長許以霖、文化局長葉澤山等人，宣示合作提供失智友善空間「失智友善館」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心率先於2019年在永康區推動失智友善社區，建構以失智者及家庭照顧者為中心的生活圈，並在中華里、烏竹里成立失智友善館，持續辦理失智友善天使訓練佈建友善社區基礎力，2021年與台南市立圖書館首度跨界合作，作為國內營造圖書館為失智友善環境之先驅，培訓圖書館員成為友善天使，提升其對失智症的認識及敏感度，主動協助失智者或其家屬，同時提供樂智議題健康講座、繪展宣傳等資源，建立社區民眾、失智者與其家庭的共融友善環境空間。

▲台南市長黃偉哲、奇美醫學中心專案副院長暨護理部總監陳綉琴、衛生局長許以霖、文化局長葉澤山等人，宣示合作提供失智友善空間「失智友善館」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心專案副院長暨護理部總監陳綉琴指出，因應高齡化時代的來臨，失智人口與日俱增，奇美醫學中心積極建構失智友善社區，截至2021年持續推動失智識能公共教育訓練，招募失智友善志工187人、失智友善天使4809名、失智友善組織283家，深入社區推廣失智症預防與友善概念，能辨識失智者症狀主動給予協助，發揮「看、問、留、撥」的精神及時協助失智者；結合社區組織網絡共同守護失智者，讓失智者在社區各角落都能獲得支持並預防走失。

▲台南市長黃偉哲、奇美醫學中心專案副院長暨護理部總監陳綉琴、衛生局長許以霖、文化局長葉澤山等人，宣示合作提供失智友善空間「失智友善館」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為讓社區長者達預防及延緩失智之目標，自2019年9月起，奇美醫學中心結合社區在地文化特色，推動非藥物介入失智症治療，藉由藝術繪畫工作坊，連結長者生命歷程與生理能力設計課程，運用不同素材創作，如剪黏自畫像、壓克力花卉、我的健康餐盤、輕質土門神公仔與門神答喙鼓等創作，除了加深長者生命歷程的印象活化記憶外，藉由色彩視覺刺激保持大腦高功能運作、訓練手部動作平衡與靈活度、促進人際社交互動能力，緩解病情對其日常生活能有正向健康的影響。

▲台南市長黃偉哲、奇美醫學中心專案副院長暨護理部總監陳綉琴、衛生局長許以霖、文化局長葉澤山等人，宣示合作提供失智友善空間「失智友善館」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳綉琴亦表示，為永續布建失智友善館成為在地社區守護站，將觸角延伸至台南市立圖書館，跨界合作布建本區第三個失智友善館，持續辦理識能教育培訓失智友善天使、失智健康講座，讓更多年輕民眾有機會認識失智症，強化失智友善意識與態度，兼具在地文化內涵與生活品質提升，營造失智友善思維；也能讓社區中失智者及家屬就近參與活動，提高出門參與社區活動的意願，進而能預防與延緩失智，同時減輕照顧者的負擔與壓力。

▲台南市長黃偉哲、奇美醫學中心專案副院長暨護理部總監陳綉琴、衛生局長許以霖、文化局長葉澤山等人，宣示合作提供失智友善空間「失智友善館」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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