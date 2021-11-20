奪命影片曝！他閃過巷口竄出機車　卻逆衝對向撞死無辜騎士

記者高堂堯／南投報導

南投市區今天清晨驚傳死亡車禍！楊姓男子騎機車沿彰南路二段行駛，疑為閃避從巷口駛出的機車，高速跨越雙黃線，與對向張姓男子騎乘的機車發生對撞，楊姓男子僅受輕傷，但張男當場倒地不起，送醫後仍宣告不治，詳細肇事經過和原因，警方正持續調查釐清中。

▲南投市區清晨發生機車對撞的死亡車禍。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警分局調查，23歲楊姓男子今天清晨6時24分許駕駛普通重型機車，行經彰南路二段和漳興巷口時，不巧另一名阮姓女子騎乘的機車同時從巷口駛出，楊姓男子急轉車頭、驚險閃過阮女機車，但卻跨越雙黃線駛上對向車道，隨即與迎面騎來的53歲張男機車撞個正著。

▲▼楊姓男子騎車高速閃過阮姓女子從巷口駛出的機車，騎上對向車道。（圖／記者高堂堯翻攝）

從監視器畫面看來，2車對撞後車身零件碎片立刻噴飛四散路面，楊、張2男也被甩到路面，景象一遍狼藉，可見撞擊力道之大，周邊住戶店家也嚇了一大跳、紛紛前往查看；楊男倒地後雖滾了一圈，但還能以雙手支撐上半身坐起，隨即起身查看，但張男則是立刻失去生命跡象，經送醫急救後仍回天乏術。

▲▼楊男與張男機車對撞後，跌坐地面，現場慘不忍睹。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方先後對楊男、阮女進行呼氣酒測，張男則經院方抽血檢驗，3人酒測值皆為0，依據監視器畫面研判，阮女騎至漳興巷口時疑未注意左右路況即欲通過，而楊男則有車速過快之虞，才會釀成這起不幸，但詳細肇事經過和原因，仍由警方持續調查釐清中。



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