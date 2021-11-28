「50+」網站高齡友善城市調查　南投長照服務涵蓋率居達全國之冠

▲南投縣長照服務涵蓋率為全國各縣市第一（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

天下遠見文化旗下的「50+」網站針對2021年全台22縣市「高齡友善城市」調查，以「交通／公共設施友善度」、「醫療與環境健康」、「社會參與度」、「民調滿意度」等四大面向，檢視各縣市在高齡友善城市政策上的具體進展，其中「醫療與環境健康」構成指標之一的「長照服務涵蓋率」，南投縣以67.84%獲全國第一名佳績。

縣府指出，高齡者隨著年齡增長，身體狀況由健康、亞健康，逐步邁向老化，因此積極推動「長照2.0」計畫，藉由向前銜接預防保健、活力老化、減緩失能，促進長者健康福祉及提升老人生活品質；向後則提供多目標社區式支持服務，轉銜在宅臨終安寧關懷，以減輕家屬照顧壓力及長照負擔，佈建完整的長照服務網絡。

縣府衛生局指出，「長照十年計畫2.0」自106年1月實施，107年起推動長照給付及支付制度，提供多元服務：除居家照顧、日間照顧、家庭托顧，也提供專業服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善、喘息服務等；經統計109年度長照2.0給付及支付服務人數已達35.7萬人，截至110年8月長照需求人數約為2萬104人，服務涵蓋率達67.84%，高於全國長照服務涵蓋率55%，

衛生局長陳南松表示，未來將持續加強長照服務品質及提供可近性便民服務，若民眾有長照服務需求，可多利用衛生局網站線上申請長期照顧服務，或電洽南投長期照顧管理中心（049-2209595）、長期照顧全國統一專線1966（前5分鐘免費），將有專人服務。

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