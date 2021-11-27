批綠營曲解反萊豬為反美豬　民眾黨：對美豬失信心反傷台美關係

▲民眾黨南投縣黨部於家樂福夜市進行公投宣傳（下同）。（圖／台灣民眾黨南投縣黨部提供）

記者高堂堯／南投報導

距12月18日公投僅有3周出頭，台灣民眾黨於全台巡迴宣講的「公投民主戰車」，日前開往南投市宣講，主張「反萊豬」和「護藻礁」；民眾黨南投縣黨部指出，執政的民進黨始終迴避萊豬「源頭管理、明白標示」的民意訴求，又把反萊豬曲解成反萊豬或反美，反而傷害台美貿易關係，同時疾呼以台北港取代觀塘港三接站，不能因經濟因素犧牲千年藻礁。

民眾黨於24日晚上前往南投市家樂福夜市，宣揚對四大公投案的理念；南投縣黨部主委簡千翔表示，很多鄉親還不知道12月18日要舉行公投，甚至不知道公投題目是什麼，所以特別舉辦這次宣傳活動，「民眾黨沒有很多宣傳經費，這輛民主戰車正如台灣人一樣簡樸，歡迎大家與我們一起，讓政府聽見人民的聲音。」

針對反萊豬議題，簡千翔說民眾黨向來要求政府採「源頭管理、明白標示」，因為台灣既然是購買國，應有權要求進口國在肉類屠宰前保留一定時間，讓禁藥在肉類中的殘留值降至最低，並以新增貨號、進口檢驗等方式溯源管理，讓萊劑零檢出；此外，肉品若有萊劑殘留應有標示，而非把使用萊劑與無萊劑肉品在市場上混亂銷售，以提供消費者足夠的資訊來辨別。

簡千翔批評，民進黨把「反萊豬」曲解成「反美豬」，進而抽換概念變為「反美」，但若萊豬標示不明而導致民眾對美豬失去信心，才是真正在傷害台美貿易關係。

至於護藻礁公投，民眾黨則認為經7600年才生成的藻礁，是大自然給予台灣的珍貴資產，不能以此換取能源及經濟發展，且中油第三天然氣接收站外推455公尺仍會傷害藻礁，更好的選擇是將三接遷至台北港。



►壯男打第一劑AZ瀕死被救回 簽切結書堅持要打第二劑隔天亡



►快訊／捷克「跑山獸」尋獲登山客遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下



►反萊豬說成美豬被告！林靜儀：莫玩文字遊戲印尼開放萊豬吃不死



►獨／棉被摀嬰兒嘴+掌摑？保母稱兒子動手又改口 父母氣炸提告



►奪命影片曝！他閃過巷口竄出機車 卻逆衝對向撞死無辜騎士