萊豬下一步？他秀證據：民進黨不演了！下一步開放福島核食

▲陳冠安揭露民進黨下一步可能開放日本核食。（圖／翻攝陳冠安臉書）

記者徐政璿／台北報導

「反萊豬」和「珍愛藻礁」等攸關食安和環保4大公投將於12月18日正式投票。國民黨前青年部主任陳冠安透過臉書表示，他從民進黨立委郭國文的臉書發現「民進黨不演了」，開放完萊豬下一步就是開放日本福島等5縣市食品。

陳冠安表示，蔡政府目前護航開放萊豬的最主要論述，其實就是台灣要遵守「國際標準」，此話術裡其實最關鍵的是，要與CPTPP其他國家有同樣的「國際標準」，如果從這個角度來看，比起「美國－萊豬」，更關鍵的問題癥結，其實在於「日本－核食」，因為日本才是目前CPTPP的主導國。

陳冠安指出，郭國文的臉書文不知是起手式還是露了餡，內容稱台灣是否能成功加入CPTPP，日本是最具影響力的國家，而四大公投是重要依據，並指出目前亞洲國家只剩台韓中尚未開放日本5縣市食品，表示中方很可能在明年開放，藉此加入CPTPP。

陳冠安認為，郭國文的弦外之音很清楚， 台灣要加入CPTPP就必須得開放福島等5縣市食品，倘若台灣不開放，中共就會先加入。考量到加入CPTPP採共識決，倘若北京先加入，則我國就可能被排除在外，也就是打恐中牌來支持開放福島等5縣市食品。

陳冠安說，要不要為了加入CPTPP，開放核區食物，是公共議題，正反方都可以陳述，但一個負責任的政府， 絕對不能用精巧的話術來遮掩公眾討論的空間，否則就像總統蔡英文在去年驟然宣布開放萊豬，拒絕任何溝通，導致台灣社會衝突激化，沒有任何政策商議空間，只有執政在野對立。

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