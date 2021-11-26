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反萊豬說成美豬被告！林靜儀：莫玩文字遊戲　印尼開放萊豬吃不死

▲民進黨立委補選參選人林靜儀赴南投草屯鎮參加公投說明會。（圖／記者高堂堯攝）

▲民進黨立委補選參選人林靜儀赴南投草屯鎮參加公投說明會。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

即將參與明年台中第二選區立委補選的民進黨前不分區立委林靜儀，今天赴南投草屯鎮參加民進黨公投說明會，回應「將反萊豬講成反美豬」而遭國民黨對手顏寬恒提告違反公投法時，她要求國民黨不要玩文字遊戲，也呼籲鄉親不要聽信謠言、投下不同意票。

林靜儀在今天下午3時左右抵達草屯褒忠廟前廣場，面對媒體提問因將反萊豬講成反美豬，遭顏寬恒告上台中地檢署的看法，她表示美國智庫昨已言明，反萊豬公投若通過將使台美或國際貿易上造成嚴重後果，連前國民黨不分區立委、現婦女部主任林麗蟬，在電視公投說明會也明確自承這個公投一旦通過，會造成台灣巨大的國際貿易障礙和未來很多的混亂。

▲民進黨立委補選參選人林靜儀赴南投草屯鎮參加公投說明會。（圖／記者高堂堯攝）

「硬是要推動通過，他們要怎麼對台灣負責？到底是甚麼居心？」林靜儀說，大家都很清楚國民黨劍指為何，玩美豬、萊豬這種文字遊戲，就像他們對外講說「China不是中國」一模一樣。

隨後在對到場民眾宣傳「四個不同意」時，林靜儀形容，國際貿易市場就好比一個市集讓人擺攤，若東西不好、賣不出去，人家並不會生氣，但看人家長得醜就不讓他擺攤，人家當然會不爽，這就是公平貿易的原則。

林靜儀補充，台灣今年豬肉外銷量比去年多一倍，就是國際社會讓大家去擺攤，我們豬肉品質好、很多人買，但你的豬肉不好吃，「大家都說美國豬腥味很重」，台灣人不想買，他們就會改賣其他商品，況且在台灣想吃到美豬其實不容易，台灣人吃的進口豬多是加拿大豬，9成都是吃自己國產豬。

提及萊克多巴胺對人體的影響，林靜儀批反萊豬人士說吃了美豬身體就會顫抖，「但吃（摻萊劑）飼料的是豬，不是人，吃那些飼料豬也不會發抖啦！」她以自己的醫師身分指出，瘦肉精原是發明來治療氣管的，結果效果差、人不用就拿去給豬用，豬吃了會比較瘦（瘦肉變多），「如果拿來台灣對人減肥有效，我們也會拿來吃啦！就是沒效才讓豬吃。」

林靜儀又痛批日前參加電視公投說明會的趙少康，其謂萊豬若進口，坐月子一天吃6碗豬肝湯就超過萊劑安全值；她說煮豬肝湯要用生鮮溫體豬肝，美國豬進口皆非溫體，「冷凍豬肝能吃嗎？騙人沒煮過菜！」指趙少康胡說八道引起恐慌，還有做肉鬆的業者抱怨被國民黨害慘了，因為大家都說美豬要拿來做肉鬆。

林靜儀最後強調，全世界有160國都讓萊豬進口，台下聽眾所住的村裡可能有越南、印尼新住民，這兩國也開放了，「他在那裡（越、印）吃不死，江啟臣（國民黨立委暨前任黨主席）去美國讀書吃不死，回來台灣吃就會死？完全都黑白講啦！」

事實上，根據外交部官方網站（https://www.mofa.gov.tw/CountryInfo.aspx?CASN=5&n=5&sms=33&s=176）資料，印尼全國人口在2020年約有2億7千3百萬人，其中高達86.1%信奉回教、禁吃豬肉，開放萊豬對其國內肉品市場影響微乎其微。

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