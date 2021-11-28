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孫大千揭「三個不同意」背後邏輯　「蔡英文這種鬼話都說得出來？」

▲▼孫大千批評蔡英文公投立場。（圖／翻攝孫大千臉書）

▲孫大千批評蔡英文公投立場。（圖／翻攝孫大千臉書）

記者杜冠霖／台北報導

1218四大公投進入倒數階段，正反雙方針對各議題頻頻開砲，前國民黨立委孫大千批評，按照總統蔡英文的公投立場及邏輯，台灣人民必須要「犧牲藻礁」、「吃萊豬」、「公投、大選脫鉤」才能往前走，「這樣的代價會不會太大了一點？這樣的鬼話蔡英文都說的出來嗎？」

對於藻礁議題，蔡英文27日表示，藻礁有保育問題，所以我們投入很多資源來保育藻礁。另外，第三接收站我們修改，國民黨時代規劃的，我們縮小到只有10%，我們也把工業港外推，所以第三接收站不會蓋在藻礁上，而且我們也用所有辦法把影響降到最低。

蔡英文指出，台灣要發展，供電一定要穩定、要能源轉型，天然氣就變成很重要的一個過程，所以第三接收站跟能源轉型很有關係。如果可以過這關，台灣未來走向淨零排放，這是國際上未來一定要達成的目標，我們要走向國際一個很重要的過程。

對此，孫大千指出，按照蔡英文的邏輯，台灣人民要犧牲藻礁，才能夠向前走，否則就是倒退嚕。這和全球捍衛自然資產的普世價值完全是背道而馳。成為藻礁生態系的世紀殺手，台灣人民要怎麼樣向前走呢？

對於萊豬議題，蔡英文表示，做生意有來有往，我們想把台灣好的產品行銷全世界，外國也會要求他們符合國際標準的產品可以賣進來，現在有跟美國簽貿易協定的機會，最重要的就是TIFA這個平台，因為我們再次開放豬肉進口，所以這個平台已經恢復，跟美國有來有往，在討論貿易的事情。

孫大千表示，按照蔡英文的邏輯，台灣人民要吃萊豬才能夠向前走，否則就是倒退嚕。要台灣人民吃台灣豬都不吃的東西，是一位國家元首做的出來的事嗎，「沒有了身體健康，台灣人民要怎麼樣向前走呢？」

對於公投綁大選，蔡英文表示，三年前的選舉，大排長龍，開票開到三更半夜，還一邊投票、一邊開票，這個不是民主社會該有的現象。公投和大選應該要分開處理，才能讓選務更單純；也可以有時間跟空間讓討論公共議題，不被選舉影響。

對此，孫大千說，按照蔡英文的邏輯，公投必須和大選脫鉤台灣才能向前走，否則就是倒退嚕。剝奪了台灣人民針對重大政策創制和複決的權力，「只能任憑專制政府為所欲為，台灣人民要怎麼樣向前走呢？」

孫大千指出，台灣的向前走要建立在滅絕全球希望熱點、硬逼人民吞萊豬、以及沒收人民的憲法權利之上嗎，「這樣的代價會不會太大了一點？這樣的鬼話蔡英文都說的出來嗎？」

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