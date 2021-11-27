賴清德出席南投公投說明會　「美豬符合安全標準」：當然能進口

▲副總統賴清德（中）早上赴國姓鄉宣傳公投「四個不同意」。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

副總統賴清德今天首赴南投縣出席民進黨公投說明會，第一站安排在國姓鄉，賴清德在9點15分到場開講，提及這次公投涉及台灣的環境、能源、經濟和國家安全，說明反萊豬公投時，賴清德強調，符合安全標準的美豬當然能進口，「這是世界貿易組織的規定，我們是會員國，當然要遵守。」

賴清德宣講時強調，總統蔡英文相當重視食安，這次開放萊豬即依照世界衛生組織的國際食品法典委員會訂定的萊劑安全容留標準值，所以美豬不是說進就能進，如果超標照樣會打回票，但符合安全標準的美豬當然能進口，「依據國際安全標準萊做生意，這是世界貿易組織的規定，我們是會員國，當然要遵守。」

▲▼副總統賴清德早上赴國姓鄉出席民進黨公投說明會。（圖／記者高堂堯攝）

賴清德又說，前總統馬英九任內已開放含有萊克多巴胺的牛肉進口，至今已8、9年，今年進口量又比往年更多，他問：「在座大家有吃過牛肉嗎？」台下聽眾紛紛回應：「有啊！」他說大家身體也沒受影響，國民黨說吃牛肉沒問題，卻說吃豬肉就有問題，「這白講的不是嗎？」

在政府相關的食安把關政策方面，賴清德提及民進黨不分區立委羅美玲就曾在立院質詢，強力要求行政院從美豬來到海關，至大盤、中盤乃至小盤商都要嚴格執行：貿易商的進口量和時間點都要登記公布，各級民意代表也會監督，大盤出貨給中盤、再到小盤亦同。

萊豬進口是否該明確標示的問題朝野始終爭議不休，去年立院表決萊豬行政命令時，民進黨團挾人數優勢全盤否決在野黨「標示萊豬入法」的提案；衛福部長陳時中去年11月也提到，以往沒做過直接標萊克多巴胺，這樣「有歧視之嫌」，而美國超市標萊豬，那是「市場自主」，非法律規定，相信台灣未來也會如此，當時遭消基會董事長黃怡騰痛批這是漠視民意，偷懶的做法。



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