蔣萬安團隊雙色「安心豬」口罩亮相　盼民眾1218戴上它去投票

▲蔣萬安發放「安心豬」口罩。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

記者蘇晏男／台北報導

四大公投案倒數21天，國民黨立委蔣萬安27日上午前往大同區太平市場街講，並發放團隊全新設計的「安心豬」雙色口罩，希望民眾在公投當日，可以戴上該款口罩前往投票所投票。

蔣萬安今天在臉書發文表示，團隊全新設計的「安心豬」雙色口罩終於正式亮相了！他自己也特別在上午的太平市場街講中，親手發送給辛苦的攤商及鄉親好朋友。

蔣萬安說，安心豬口罩共有藍色、粉色兩款，童趣的小豬圖樣，搭配繽紛的色彩，也印上「食安優先（Food Safety First）」，希望1218公投日，大朋友、小朋友可以攜手戴上「安心豬」口罩前往投票所，為自己的食安投下重要一票。

蔣萬安透露，這段時間自己陸續走訪台北市的8個行政區，站上街頭、走進市場和民眾面對面接觸，扎扎實實收集到許多市民朋友的心聲，以及正反意見，也感受到越來越多民眾願意站出來表達自己的想法，以及捍衛食安的立場。

蔣萬安也提到，根據媒體公布艾普羅行銷市場研究公司所做最新民調，有超過6成民眾，支持透過公投禁止含有萊劑的豬肉進口；66％民眾會參加年底反萊豬公投；更有86.5％民眾認為應該要求廠商明確標示萊豬，這些數字都展現了大眾對於食安的憂慮，以及對於政府現有配套措施的不信任。

另外，針對新型新冠變種病毒「Omicron」在全球擴散，蔣萬安提醒，大家出門在外記得還是要戴好口罩，遵守防疫規範，守護自己以及身旁親友的健康安全。

▼蔣萬安團隊設計的「安心豬」雙色口罩正式亮相。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）