批國民黨強詞奪理　賴清德：為何吃美牛可以，美豬就有問題？

▲賴清德出席民進黨婦女部公投說明會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨婦女部26日舉辦台北場「姊姊妹妹站出來，婦女團體支持四個不同意」記者會，邀請將近20個婦女團體，號召年底公投支持「四個不同意，女人更有力」，針對開放萊豬進口政策，副總統賴清德會中直言，國民黨口口聲聲說是要保護人民的健康，但為何吃美國牛沒有問題，吃美國豬肉就有問題，這簡直強詞奪理。

賴清德、民進黨副秘書長林飛帆、台北市黨部主委吳怡農今天出席「姊姊妹妹站出來，婦女團體支持四個不同意」記者會，向現場超過150 位台北婦女團體成員宣傳四項公投案，並由17位婦女團體代表上台向與會者宣傳四項公投，號召婦女相挺四個不同意，讓台灣更有力。

賴清德表示，國民黨不斷用不同的理由包裝錯誤的資訊，例如反美豬公投，國民黨口口聲聲說是要保護人民的健康，但其實在進口前，政府早就再三確認過符合國際標準的美國豬肉才能開放，而且為何吃美國牛沒有問題，吃美國豬肉就有問題，這簡直強詞奪理。

談到能源轉型，賴清德說，核四蓋蓋停停已經22年，用汽車來比喻，不只是一台老爺車，更是拼裝車，安全性堪憂，他也提到總統蔡英文昨天前往大潭電廠，就是為了展示給人民看第三接收站對藻礁的影響已經盡力降低。

針對公投綁大選，賴清德笑說，2018年選舉排隊投票時間冗長，被罵得最慘的一定是里長，但是事後立法委員們也很快的負起責任，提起修法，使公投與大選脫鉤。他並指，萬一這4個公投都通過，台灣不只是失信於美國，更是無法在國際社會上立足，希望在場的姐妹們一定要站出來投下4個不同意票。

林飛帆表示，2016年蔡英文上任後，其中最重要的一項政策就是「能源轉型」，過去國民黨政府根本就不在乎能源安全問題，讓人民不斷活在核災的恐懼中，過去的執政者一直傳達錯誤的訊息，讓大家以為核電在台灣發電佔比最大，但其實核電的發電量佔比只有10%，在核廢料無解、核四安全難解下，希望大家可以在這次的公投案終結掉20多年來困擾台灣的核四問題。

林飛帆提到，今天也有美國國眾議院的朋友來到台灣，美方不避諱在國際社會幫助台灣，這絕對不是天上掉下來的禮物，而是蔡英文執政以來努力的成果。

吳怡農補充，這次的公投要一起決定台灣要什麼樣的未來，究竟是要原地打轉，還是向前走？台灣這條船，每個人民都在上面，這個決定是所有人要一起承擔。