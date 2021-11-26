好食好事加速器首度線上Demo Day！45萬人看見「氣候」與「疫後」食農商機

▲好食好事加速器首度線上DemoDay，與Yahoo合作打造虛擬舞台，並邀請金鐘主持黃子佼。

圖、文／好食好事基金會提供

好食好事基金會執行長陳茂嘉表示，2021年因百年大旱與疫情衝擊，對台灣食農產業無疑是辛苦的一年。今年發表的9家團隊中，食農科技類2家、食農生技類2家、創新飲食2家，以及永續食農3家。整體而言，多數食農新創團隊都因「氣候」與「疫後」的市場變化，找到了創新與市場動能。

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▲好食好事累積加速的35家新創企業，未被大環境擊敗，迄今存活率仍高達百分之97。

「三食櫃3SQUARE」利用大數據及一站式服務雲端廚房，協助餐飲業者經營管理、開發適合外送的菜單與行銷建議等。「菜蟲農食」提供農產品產地直送餐廳的數位化農產品運銷平台，疫情期間只花6天便開發出B2C鄰家鮮生服務。上述兩家食農科技新創團隊，透過服務數據化，在疫情期間快速擴大市場利基。

▲疫後商機是本次新創的發表重點。

創新飲食團隊「RicoRico」則是以植物肉為利基，發展一系列健康方便的即時加熱餐盒。同樣受惠於宅經濟及健康趨勢，「果木小薰」則以無添加及冷燻技術，讓消費者可以安心地吃到美味的煙燻肉品，滿足近年消費者的健康飲食需求，並與競爭者產生區隔。

「恰口貿易」以天然配方研發出高效的蔬果保鮮製劑，目前在芒果、釋迦等水果都收到很好的成效。同為食農生技團隊的「魚瑞生技」，研發出了全球獨有的抗病毒口服投餵技術，不僅能降低疾病預防成本，亦大幅翻轉死亡率，將染病後的魚苗95%死亡率逆轉為95%存活率。

▲克服氣候變遷是中上游食農新創的關鍵議題。

回應環境變遷，「創造更永續產品」回饋在地需要，亦成為另一種商業思考。本次有三家食農永續團隊，分別是「玩艸植造」、「海洋沅」及「樂芽」，三家分別以蒲草吸管、菇蕈栽培、烘焙產品技術及社企商業模式，來解決環境減碳、偏鄉發展，以及弱勢族群就業的問題，讓生產過程得以永續循環，產生社會影響力，是以好食成就好事的潛力新創。

好食好事基金會由頂新和德基金捐助成立，捐助人代表魏應充希望透過好食好事基金會，實踐青年人才育成及飲食研究發展。自2018年以來，好食好事加速器累積輔導35家食農新創公司中，絕大多數未被大環境擊倒，迄今存活數高達34家，存活率97%，對新創企業而言，非常難得可貴。