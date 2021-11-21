不忍了！台東鯉魚山成垃圾天堂　環保局科技執法最高罰6千

▲鯉魚山公園為台東市著名的休閒遊憩場所，長期以來因為民眾棄置垃圾，不僅造成環境髒亂，也引來觀感不佳的負面評價。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

少數缺乏公德心的民眾，將家裡的垃圾隨意丟棄在路邊、空地或人煙稀少的地方，造成環境髒亂。台東縣環保局表示，經常接到民眾陳情鯉魚山公園遭民眾棄置垃圾，嚴重影響環境衛生及景觀，已不定期架設縮時攝影機錄像取締，違規者最高可罰6千元。

▲▼環保局架設縮時攝影科技執法，揪出違規行為人依法罰鍰。

鯉魚山公園為台東市著名的休閒遊憩場所，周邊交通發達又鄰近市中心，許多民眾晨昏經常會前來運動、休閒遊憩、沐浴山林，或是外來遊客前來參訪，但是長期以來卻因為民眾棄置垃圾，不僅造成環境髒亂，也引來觀感不佳的負面評價，還要讓辛苦的清潔隊員在忙碌之餘，還要額外空出時間進行清理，增加隊員的負擔，縣府呼籲民眾要有公德心及同理心，將垃圾交給垃圾車清運，不要隨意丟棄，愛護休閒遊憩的環境，才是一等一的好國民。

環保局指出，少數民眾未配合將垃圾交由清潔隊垃圾車清運，又怕垃圾留置家中發臭，就常利用夜間、清晨等人潮較少的時間，將垃圾隨意丟棄在路邊、空地或人煙稀少的地方，結果容易引發破窗效應，越丟越多，造成環境髒亂、發臭、蒼蠅孳生的問題。

為遏止這些污染行為，環保局已不定期架設縮時攝影機錄像，善用科技執法，來揪出違規的行為人，並可依據廢棄物清理法處1200元以上6000元以下罰鍰，希望民眾發揮公德心，不要任意棄置垃圾，共同維護環境整潔。

