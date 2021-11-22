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「數位美食廣場」x「雲端廚房」新商模　餐飲業者疫後突圍的新解方

▲▼ 「數位美食廣場」x「雲端廚房」新商模　餐飲業者疫後突圍的新解方 。（圖／品牌提供）

▲3 SQUARE以「數位美食廣場」加「雲端廚房」概念提出優秀商業模式。

圖、文／好食好事基金會提供

根據統計，新冠肺炎肆虐期間餐飲創業失敗率高達75%；新興餐飲平台「3 SQUARE」以「數位美食廣場」加上「雲端廚房」概念，透過虛實整合協助餐飲業者低成本創業，並運用大數據分析資料精準找到目標客戶。獨特商業模式，日前獲好食好事基金會第4屆加速器種子計畫期中成果簡報競賽首獎。

3 SQUARE的創辦人兼執行長周禎洋 (Victor J Chow)曾任Foodpanda 前任台灣執行長，從小跟家人移民到美國開餐廳，曾當過服務生、洗碗工的他，深深了解這一行的辛苦。在工作20年後，他選擇回歸最愛的餐飲業，與擁有相同理念的夥伴一同創造「3 SQUARE 三食櫃」。

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▲▼ 「數位美食廣場」x「雲端廚房」新商模　餐飲業者疫後突圍的新解方 。（圖／品牌提供）

▲3 SQUARE利用大數據分析，協助餐飲業者相關的營運、經營管理和開發適合外送的菜單等服務。

過去傳統餐飲業要開設餐廳，需先面臨大量資金、場地和設備的考驗，創業初期普遍失敗率高達60％，在新冠肺炎疫情期間失敗率更超過7成。

大環境不樂觀，周禎洋和團隊夥伴打造「美食廣場＋雲端廚房」的新商業模式，透過3 SQUARE提供設施完善的「雲端廚房」、讓米其林主廚旗下 MUME Hospitality Group的 tuk tuk、花東最強滷肉飯上味食堂等知名品牌可進駐數位美食廣場，採外送模式但仍規劃美食廣場內用座位，一次網羅大眾喜愛的美食。

另外，3 SQUARE也主打只需廚房的「虛擬餐飲品牌」，做為餐飲業者創業的加速器，從雲端廚房的選址到菜單，利用大數據一一精準分析。透過分析訂單數、評價、其他外送平台單數以及該區域民眾的飲食習慣，找到潛在客群，協助餐飲業者經營管理和開發適合外送的菜單等服務。

▲▼ 「數位美食廣場」x「雲端廚房」新商模　餐飲業者疫後突圍的新解方 。（圖／品牌提供）

▲3 SQUARE創辦人暨執行長 Victor希望可以回歸初衷，幫助餐飲業者更有效經營。

以日前進駐3SQUARE，號稱花東最強滷肉飯的「上味食堂」為例，在創立三年多後，計畫往台北發展，以雲端廚房形式期望殺出重圍。不久前在網路上看到3 SQUARE的介紹，以及參加好食好事論壇分享雲端廚房趨勢後深有同感。

在經過與3 SQUARE深度接洽後，上味食堂瞭解到3 SQUARE團隊外送平台的熟悉，亦能夠提供餐飲業主行銷方面各種建議，讓內場們更能夠無後顧之憂的將最好的餐點呈現的消費者，更加確立了雲端廚房會是雙方1+1大於2的最好解。

周禎洋說，他一直對美食、新創、食物科技懷有相當大的熱忱，這份熱忱讓他堅信自己的抉擇。在創業這條路上，他將困難視為好玩的挑戰， 3 SQUARE正在走一條全新的道路，他希望能幫助餐飲業者轉型，也希望藉好食好事加速器接觸到不同專業的專家，彼此激盪出更好的想法。好食好事基金會指出，期待加速器能讓3 SQUARE或更多的新創業者激發在地創新能量，這也是頂新和德基金捐助人代表魏應充先生當初捐助成立好食好事基金會的初衷之一。

3 SQUARE今年入選好食好事加速器種子計畫期間，履次在期中成果簡報競賽中獲得評審青睞。11/25（四）上午11:00-12:00，包括3 SQUARE等優秀的台灣新創團隊將線上登場好食好事Demo Day分享商業成果，期許更多產業界人士、社會大眾認識這些優秀新創。活動報名網址：https://reurl.cc/kLQg49

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