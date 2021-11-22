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第12屆IIIC國際創新發明賽　崑山科大智能防疫系統奪金

▲第12屆IIIC國際創新發明賽，崑山科技大學行政副校長鐘俊顏率領團隊，以「智能生活安全防疫用紫外線殺菌系統」參加「智慧型生活」競賽類別榮獲金牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲第12屆IIIC國際創新發明賽，崑山科技大學行政副校長鐘俊顏率領團隊，以「智能生活安全防疫用紫外線殺菌系統」參加「智慧型生活」競賽類別榮獲金牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由中華創新發明學會、俄羅斯阿基米德國際發明協會主辦「2021第12屆IIIC國際創新發明競賽」頒獎典禮，在台北國賓大飯店盛大登場，崑山科技大學行政副校長鐘俊顏，率領團隊以「智能生活安全防疫用紫外線殺菌系統」參加「智慧型生活」競賽類別榮獲金牌！作品於今年9月已獲得中華民國發明專利。

「2021第12屆IIIC國際創新發明競賽」共有來自台灣、日本、中國、香港、韓國、印尼、馬來西亞、泰國、美國、俄羅斯、羅馬尼亞、摩洛哥等海內外11個國家共同參與，總參賽件數為476件。

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崑山科大團隊針對校園防疫不遺餘力，鐘俊顏副校長早在2020年時便與機器人系校友徐志維、資工所二年級劉浚廷、電遊學程二年級蘇哲慶、資工系四年級吳翰彰及林君皇等人自行研發「防疫用智慧型紫外線殺菌機」，運用於該校防疫工作，並獲得校園防疫專家委員好評，此次進階加強作品功能，提升原有不足之處，以「智能生活安全防疫用紫外線殺菌系統」參賽，獲得評審一致肯定奪金。

▲第12屆IIIC國際創新發明賽，崑山科技大學行政副校長鐘俊顏率領團隊，以「智能生活安全防疫用紫外線殺菌系統」參加「智慧型生活」競賽類別榮獲金牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該競賽出席貴賓冠蓋雲集，包括前副總統吳敦義、經濟部次長林全能、外交部非政府組織（NGO）國際事務會副執行長吳竹君、經濟部智財局副局長張玉英、經濟部工業局知服組組長林碧郁，以及台北市議員許淑華、泰國及波蘭的駐華代表處組長等，均出席擔任頒獎貴賓，予以得獎人最高的榮譽及鼓勵。國際創新發明聯盟總會長吳國俊表示，國際創新發明聯盟總會與中華創新發明學會，積極帶領各發明人以國家規格參與國際發明盛會，也因此成為國內參與國際發明活動的先鋒，在國內掀起眾多風潮與跟進。

▲第12屆IIIC國際創新發明賽，崑山科技大學行政副校長鐘俊顏率領團隊，以「智能生活安全防疫用紫外線殺菌系統」參加「智慧型生活」競賽類別榮獲金牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鐘俊顏副校長表示，競賽議題以環境與健康為主軸，包含節能減碳、環境保護與智慧生活等，考量智能防疫已經是趨勢，本研發殺菌系統結合移動式大功率紫外光滅菌機及智能型紫外光控制系統，另加裝感知器與IOT物聯網系統，配以大數據聯網科技，可在無人情形下隨時進行室內空間消毒，透過人體感應裝置即時啟動緊急關閉機制，防阻人體暴露在紫外光下的危險。

▲第12屆IIIC國際創新發明賽，崑山科技大學行政副校長鐘俊顏率領團隊，以「智能生活安全防疫用紫外線殺菌系統」參加「智慧型生活」競賽類別榮獲金牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，使用時除了狀態提示燈之外，同時也會有語音播報提醒，並結合雲端網頁控制功能，利用WIFI或者是NB-IOT遠端控制啟動，完成消毒後透過LINE通知相關人員消毒狀態訊息，並一併將所有訊息都會回傳於大數據資料庫，建置安全的滅菌防疫環境。

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