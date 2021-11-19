彰化縣針對稻草燃燒重點區域加強開罰　稻作期間燃燒比例驟降逾6成

▲彰化縣啟動科技稽查露天焚燒稻草，將全面開罰（下同）。（圖／彰化縣政府提供）

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

中部地區二期稻作將陸續進入收割期，鑒於有部分農民常直接燃燒稻草，彰化縣環保局針對歷年曾露天燃燒稻草之重點區域加強稽巡查，並同步運用空拍機、制高點監控設施即時連線等科技執法，今年截至10月份已查獲並開立82張罰單，全縣稻作期間稻草露天燃燒比例也由107年的9.2%降至目前的3.4%。

縣府環保局表示，露天燃燒稻草不僅會釋放大量二氧化碳及細懸浮微粒至環境中，燃燒過程所產生的濃煙，更可能會導致空氣品質惡化、危害民眾健康，甚至影響行車安全；環保局對於曾有露天燃燒痕跡的重點區域，包括二林鎮、溪州鄉、田中鎮、埤頭鄉等鄉鎮及高速鐵（公）路、交通要道周邊等處農田，也將透過「地籍圖資網路便民服務系統」查詢地籍資料，主動拜訪輔導、加強管制。

縣府環保局呼籲農民，收耕季節勿以焚燒方式處理稻草，倘查獲露天燃燒造成空氣污染情事，將依《空氣污染防制法》規定，處1200元至10萬元罰鍰；民眾倘有發現露天燃燒行為，可協助撥打公害陳情報案專線（04-7115655轉803、804、805）檢舉，以維護空氣品質。

縣府環保局指出，農民可透過再利用方式處理稻草，如就地翻耕掩埋、應用分解腐化菌、作物覆蓋或其他再利用方式處理稻草，今年持續結合農會推廣腐化菌肥處理稻草，並編列預算補助農民，每分田每桶腐化菌（20公升）補助100元，農民僅需部分負擔150元，並可就近向附近農會登記購買使用。



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