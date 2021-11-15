翻轉95%致死成亮點　「養殖生技新創」簡報賽奪冠

▲養殖生技新創「魚瑞生技」（右） 於好食好事加速器期中成果簡報競賽中，榮獲第1名及業師團大獎殊榮。

圖、文／好食好事基金會提供

COVID-19襲捲全球，讓世人體認到病毒的可怕。事實上，病毒肆虐，在養殖產業中已是存在許久的問題。在台灣，養殖業因神經壞死病毒與虹彩病毒，已失去過往榮景；如何翻轉病毒高死亡率，成為市場迫切的需求之一。專注扶植台灣食農新創企業的好食好事加速器，日前舉辦期中成果簡報競賽，養殖生技新創「魚瑞生技」在競賽中，針對解決養殖病毒問題，提出具潛力的核心技術和清晰的商業模式，獲得第1名與業師團大獎。

魚瑞生物科技投入魚類病毒感染防治研究十餘年，團隊歷經數年的努力與技術突破，已研發出毋須注射，僅以口服投餵方式，抑制魚苗病毒感染。不僅施用方便，亦降低人力成本，將染病後的魚苗95%死亡率逆轉為95%存活率，並已受到許多國內業者的青睞。2021年魚瑞生技不僅獲選進入好食好事加速器，近日又在期中成果簡報競賽奪冠。

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▲石斑魚受到神經壞死病毒侵襲，造成大量魚苗死亡；魚瑞生技逆轉高死亡率成為亮點，好食好事加速器期中競賽奪冠。

魚瑞生技擁有堅強的技術實力，不過要在短時間將所有的產品技術說明清楚並不容易。創辦人呂明偉教授表示，在這次好食好事期中成果發表，特別專注將公司商業模式、市場發展潛力溝通清楚，應是本次獲獎的關鍵。

今年入選好食好事加速器種子計畫的食農新創企業，從6月開始接受為期4個月的輔導課程，好食好事基金會近日舉辦期中成果簡報競賽，驗收第二階段學習成果。除魚瑞生技獲第1名及「業師團大獎」；雲端廚房「三食櫃」、生產銷售「蒲草吸管」的「玩艸植造」，分別獲第2名及第3名。

▲魚瑞生技等10家好食好事加速器新創團隊，將於11/25好食好事Demo Day中登場，正式對外分享商業成果。

好食好事加速器迄今已輔導了35 家食農新創企業，透過計畫支持，期盼「食農新創企業」能以新科技、新商業模式，推升台灣食農產業與消費者環境。好食好事基金會指出，基金會捐助人代表魏應充先生長期關注飲食研究發展與青年人才育成，基金會希望加速器計畫能為更多新創業者助一臂之力。

對此，11/25（四）上午11:00-12:00 好食好事將與Yahoo奇摩攜手合作，直播第4屆加速器Demo Day，包括魚瑞生技等10家食農新創團隊將登場，正式對外分享商業成果，期許更多產業界人士、社會大眾認識這些優秀新創。活動報名網址：https://reurl.cc/kLQg49