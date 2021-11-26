台南市消防局救護E化系統　獲健康城市暨高齡友善城市韌性與創新獎

▲台南市消防局救護E化系統，獲「2021年台灣健康城市暨高齡友善城市獎」韌性與創新獎之殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局救護系統在2020年獲「2020雲端物聯網創新獎」後，2021年度更加努力，持續秉持創新與服務市民，跨局處整合衛生局及各急救責任醫院，並推出全國首創之結合QR碼之拍拍尺，管理大量傷病患事故之災害，而再獲「2021年台灣健康城市暨高齡友善城市獎」韌性與創新獎之殊榮。

2021年度健康城市除需通過第一階段的文件審核，擇優通過後需再經過評審嚴厲的口詢，最後更需要至現場進行實地訪視，要獲獎可謂過五關斬六將，非常艱辛。期間台南市衛生局及消防局指導醫師群，發揮關鍵的團對合作（成大醫院急診主任林志豪醫師更參與指導），更是本次獲獎的關鍵。

台南市E化的救護系統，讓市內消防救護車執行之12導程心電圖檢測，監測圖資可立即透過系統傳遞醫院，快速判讀是否是心肌梗塞，提供市民良好照顧外，整合型之救護系統，除減少護人員現場之負擔外，讓返隊後之行政程序同樣簡化，市民獲得好的救護品質外，消防人員的負擔一併減輕，可以說是雙贏的局面。

市長黃偉哲表示，近年台灣發生多起重大災害案件，思考用現有的技術，創新發展更新的方式面對災害的挑戰，是台南市推動智慧城市的展現。

消防局局長李明峯表示，面對災害我們要以更謙卑的心，更積極的努力勇於挑戰。智慧城市是市長黃偉哲的目標，更是消防局努力的方向。獲得健康城市的獎項，是種鼓勵，更是種期許，消防局未來要做的更好。