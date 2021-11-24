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嘉市警打造「智慧巡邏路線規劃」　科技融入日常巡邏勤務

▲▼ 嘉市警打造「智慧巡邏路線規劃」　科技融入日常巡邏勤務。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉市警打造「智慧巡邏路線規劃」，科技融入日常巡邏勤務。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局將數位科技與設計思維融入警察日常巡邏勤務，今年嘉市警與新創團隊ActionAI（潤謙科技）產官合作打造「智慧巡邏路線規劃」系統，榮獲經濟部工業局「2021數位科技解決方案」競賽佳作。嘉市警從防制策略著手，運用智慧科技自動規劃符合實際治安交通需求的巡邏路線，以有效守護民眾的生命財產人身安全，這項獨嘉創新設計，從全國51組参賽隊伍中脫穎而出，深獲肯定。


「守護城市安全預防重於治療，預防從對的勤務規劃開始」，嘉市警局長黃建榮說。巡邏是警察重要的日常勤務，要有效發揮巡邏效益，就要從對的巡邏路線規劃開始，才能達到精準執法，預防治安交通事件的發生。以往勤務規劃的決策判斷，多是在資料不完備、數據不即時、視野不清楚的情況之下，依照過去經驗來做判斷。


黃建榮說「讓在嘉就像在家一樣的安全，一直是我們不變的初衷」，「我們希望從源頭做起，預防悲劇的發生，所以我們從勤務規劃策略面開始，整合分析警政大數據資料來找出治安交通問題點，進而能解決問題」。嘉市警首創「智慧巡邏路線規劃」系統運用大數據資料倉儲、資料建模等技術，開發出熱點模型，可動態依據治安交通熱區熱時自動規劃巡邏路線，同時整合了AR增強實境導航技術、AI車輛辨識技術，具備良好人因工程之互動介面，要讓日常巡邏勤務發揮最大的效益。


ActionAI潤謙團隊計畫主持人劉彥廷指出「此次嘉市警賦予我們的任務：構建智慧巡邏路線、事件戰情室、動態實時AR的基礎是大數據資料，我們希望能幫助警察同仁看見和理解資料背後意涵的特殊環境意義。縱使沒有數據分析或是資訊相關背景，都能透過這套系統去跟數據對話，並能大幅降低犯罪率、交通事故率，使市民有感，真正提升市民的安心感、滿意度。」


「警力有限，我們希望透過宏觀的資料分析視野，以科技創新資料治理，來輔助巡邏路線的決策規劃，將有限的警力精準投放在對的時間地點」，資訊科長曾紀秀說。城市安全議題是多面向多維度的，嘉市警用宏觀、跨領域、跨地域、跨時間軸度收整大數據資料，建立戰情儀表板做深度分析，以資料驅動警政數位治理，讓嘉義市成為安全宜居的幸福城市。

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