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「三接、藻礁共生是現在進行式」　鄭文燦：盼大潭電廠成環保電廠

▲▼桃園市長鄭文燦陪同總統蔡英文視察藻礁、三接外推工程。（圖／記者陶本和攝）

▲桃園市長鄭文燦陪同總統蔡英文視察藻礁、三接外推工程。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／桃園報導

面對1218四項公投案，其中為證明三接工程，並不會造成藻礁生態影響，總統蔡英文25日上午親自率領大批媒體，前往桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠視察。桃園市長鄭文燦談話時表示，三接跟藻礁共生已經成為現在進行式，桃園是全台灣台商回流第一名的城市，包括半導體產業逐步供應鏈都在桃園，用電量是很大，希望大潭電廠能成為環保電廠，讓北部可以不缺電。

鄭文燦表示，桃園的海岸保育是走在各縣市的前面，有專責的海岸管理處，也有全國最大的海岸保育志工，目前的藻礁海岸有27公里，已經有87%劃為保護區，沿海的海岸有四個生態亮點，分別是全國最大的大園許厝港國家濕地961公頃，第二是觀音草漯地質公園，有200多公頃，第三觀新藻礁保護區，300多公頃，第四是新屋石滬群，是台灣本島最大的石滬群正在修復。

鄭文燦說，大潭電廠以南，就是觀新藻礁保護區，在這7年當中包括工業污染源的專案稽查貓頭鷹專案，一共稽查了一萬多次，開紅單開了2300多張，總金額高達3億4千多萬，移送法辦有24家廠商，勒令關廠停工的有95家次，就是在工業污染源很用心地稽查，讓河川、海洋減少污染，在海沙跟海漂垃圾。

鄭文燦表示，桃園也成立了16個海岸巡護隊、5個 環保潛水隊、95艘漁船、4個保育志工團，可以講我們在地的居民、漁會、企業充分合作，我們海岸的垃圾其實我們清除得很徹底，大家來看生態旅遊的亮點，確實北台灣除了大家喜歡的北海岸外，就在桃園，目前也是生態旅遊的重點。

在保護海岸、保護藻礁努力上，鄭文燦說，整個生物的多樣性，觀新區大概提高2.7倍， 大潭區提升2倍以上，這是一個明確的成果，其中兩個能源國家隊，包括中油跟台電，並不是忘了環保、忘了保育，事實上他們跟在地的居民合作，完成了觀新生態、觀新藻礁保護區很多的工作，也完成了大潭藻礁的保育工作。

鄭文燦表示，剛才看到的大潭第三接收站，是在2013年之前就已經在東帝士的階段就已經做了路填區，目前也只有使用那個海岸，原本規劃的232公頃的事實上只用了23公頃，蔡總統上任後又把第三接收站往外推移2次，到外海的1.2公里，大家看到目前工程已經完成了一半，棧橋加儲槽，大概已花了260億元，儲槽已經完成70%。

鄭文燦強調，這工程進行當中，並沒有跟大潭藻礁產生衝突，包括經濟部次長曾文生剛剛有報告，對海流、沙埋，事實上反而中油更盡心與地方合作、市府合作，所以現在G1跟G2兩個區，還有連線上網，大家看到2016年之前沙埋區，因為颱風讓藻礁露出，現在反而生態變得更豐富，包括柴山多杯孔珊瑚數量也增加了，包括野鳥學會所關心的小燕鷗的棲地也保存了，所以我想我們是珍愛藻礁，也盡最大力量讓三接跟大潭海岸、藻礁能夠並存共生。

▼總統蔡英文親自視察藻礁。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統蔡英文親自視察藻礁。（圖／記者陶本和攝）

鄭文燦表示，三接跟藻礁共生已經成為現在進行式，所以中油、台電團隊目前在第一線的工作人員應該被肯定，應該給他們掌聲；同時，也應該要給在地居民肯定，他們立場就是跟他一樣，希望支持國家的能源建設，也保護海岸生態。

鄭文燦說，自己擔任市長七年，第一線團隊真的很辛苦，就是每天在保護藻礁，他們不是喊口號，是用每天的行動保護藻礁，要謝謝在地的居民每天、每週、每月都要巡邏、都要通報、都要清除垃圾，他們真的是保育藻礁的主力部隊。

鄭文燦強調，桃園是全台灣台商回流第一名的城市，包括半導體產業逐步供應鏈都在桃園，用電量是很大的，那希望這個大潭電廠能成為一個環保電廠，那也讓北部可以不缺電。

他指出，大潭電廠空汙減量1到9號機組的總供應量遠低於1到6號機組，1到6號就花了89億改善空汙排放，7、8、9號三個機組也運用最新的發電機組，讓空汙排放降到最低。

鄭文燦認為，這是一個有效率、環保的電廠，所以可以讓大家看得到這裡的空氣是非常好的，海風非常涼快，並沒有造成汙染，希望這幾個部分的特點也可以讓大家實地勘查，用眼睛來看政府跟民間為了能源轉型、為了保育海岸所做的共同努力。

▼總統蔡英文親自視察藻礁。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統蔡英文親自視察藻礁。（圖／記者陶本和攝）

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