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蔡英文明視察藻礁、大潭電廠　說明保護藻礁、國家發展雙贏成果

▲▼蔡英文 蘇貞昌 陳其邁 民進黨四個不同意公投說明會 高雄場。（圖／民進黨提供）

▲總統蔡英文。（資料照／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文25日上午將前往桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠。對此，總統府發言人張惇涵24日表示，蔡英文是要負責任向國人說明，對於保護藻礁的成果，以及讓環境保護與國家發展取得雙贏所做的努力。

張惇涵表示，蔡英文是要負責任地向大家說明，我們對於保護藻礁的成果，以及讓環境保護與國家發展取得雙贏所做的努力，「明天，總統不會踩上藻礁，這是第一件要跟大家報告的事」。

張惇涵說，蔡英文在擔任總統之前，曾經在2013年，應潘忠政老師等人的邀請，前往大潭電廠以南的觀新藻礁參訪，寫下了「藻礁永存」。

張惇涵表示，當年在許多朋友的努力下，桃園縣政府在2014年7月公告「桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區」；5個月後，桃園升格直轄市，桃園市長鄭文燦當選市長。

他說，這幾年來，桃園市政府在鄭文燦的帶領下，成立了全國地方政府的第一個海岸管理處，7年來投入超過8億預算，保護桃園的海岸生態。

張惇涵表示，這當中，有4年的時間，他自己在桃園市政府工作，很清楚因為許多人的努力，許多志工的投入，現在許厝港國家濕地、草漯沙丘地質公園、觀新藻礁保護區，再加上新屋石滬群，都已成為生態亮點。

時隔8年，張惇涵表示，舊地重返，有信心跟社會各界報告：觀新藻礁，我們守住了、我們保住了；同時，也要負責任地跟大家報告，跟三接相關的，大家所關心的大潭藻礁，我們也盡了全力來守護。

張惇涵表示，國民黨執政時期所規劃的三接，完全沒有把藻礁保育納入考慮，民進黨執政之後，不僅將開發規模從232公頃縮減到23公頃， 開發規模少九成，而且 三接也沒有蓋在藻礁上。現在，經濟部有專網，有24小時直播，都可以清楚看得到。

張惇涵說，在跟很多環保團體和很多關心環保朋友們的溝通下，把三接再外推 455公尺；現在的接收站，距離岸邊1.2公里；還更進一步設立藻礁保育基金。

「1.2公里有多遠？大概是從台北車站到中正紀念堂，大概是 從桃園市政府到大廟景福宮」。張惇涵表示，我們用最大的誠意，和各界關心環保的團體與朋友們溝通，我們也用最大的努力，來兼顧「減少空污、生態保育」多元的環保價值。

張惇涵說，以今年為例，北台灣有6成的時間，是用電量大於發電量，而三接的天然氣供應大潭電廠的8、9號機，一年可以發137億度電，攸關北台灣的供電穩定與平衡。

他強調，如果三接停建，換算起來，則是要多燒500萬噸的煤，來補足供電需求，這無助於解決中南部的空污問題，無助於解決長期以來南電北送、中電北送的問題。

放眼全世界，張惇涵說，都在邁向2050淨零轉型 的目標，台灣也是，我們很負責任，用天然氣作為能源轉型的接軌，先減碳再零碳，我們要兼顧多元環保價值，要讓環境保護和國家發展雙贏。

另外，對於潘忠政要跟蔡英文一起前往一事，張惇涵說，實際上，蔡英文並不是沒有與潘老師面對面溝通的機會，過去5年，總統與全國NGOs環境會議的代表會面，潘老師也參加了4次，今年也有。

張惇涵表示，竭盡所能保護藻礁，也以各種方式與各界關心能源轉型與生態保護的團體溝通，不過很遺憾地，即便許多團體都看見政府為了兼顧生態保育、減少空污以及長期的能源轉型目標所努力提出的方案，並願意支持政府提出的新方案，但潘老師卻始終不接受，從而有了現在的公投。

張惇涵強調，公投正是一個透過民主機制的對話過程，既然公投已經進入程序，我們希望，雖然彼此有不同的看法，但都能夠彼此尊重。對於公共政策，不同的意見互相尊重、向社會溝通、爭取支持，讓人民理性決定，相信這也是多元民主的精神所在。

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