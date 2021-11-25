蔡英文親上火線迎戰公投　率媒體視察藻礁、三接外推工程

▲總統蔡英文親自視察藻礁。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／桃園報導

面對1218四項公投案，其中為證明三接工程，並不會造成藻礁生態影響，總統蔡英文25日上午親自率領大批媒體，前往桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠視察。

為了讓國人見證三接工程的再外推方案，對於藻礁生態的影響降至最低程度，同時也兼顧能源發展，蔡英文25日一早就安排大批媒體5點30分從台北發車前往桃園，並在早上7時左右抵達桃園觀新藻礁與大潭藻礁，除了聽取簡報外，也親自到三接外推工程處，親眼確認工程避開藻礁。

總統府發言人張惇涵表示，舊地重返，有信心跟社會各界報告：觀新藻礁，我們守住了、我們保住了；同時，也要負責任地跟大家報告，跟三接相關的，大家所關心的大潭藻礁，我們也盡了全力來守護。

張惇涵表示，國民黨執政時期所規劃的三接，完全沒有把藻礁保育納入考慮，民進黨執政之後，不僅將開發規模從232公頃縮減到23公頃， 開發規模少九成，而且 三接也沒有蓋在藻礁上。現在，經濟部有專網，有24小時直播，都可以清楚看得到。

張惇涵說，在跟很多環保團體和很多關心環保朋友們的溝通下，把三接再外推 455公尺；現在的接收站，距離岸邊1.2公里；還更進一步設立藻礁保育基金。

「1.2公里有多遠？大概是從台北車站到中正紀念堂，大概是 從桃園市政府到大廟景福宮」。張惇涵表示，我們用最大的誠意，和各界關心環保的團體與朋友們溝通，我們也用最大的努力，來兼顧「減少空污、生態保育」多元的環保價值。

▼總統蔡英文親自視察藻礁。（圖／記者陶本和攝）



▼總統蔡英文親自視察藻礁，以及三接外推工程。（圖／記者陶本和攝）

