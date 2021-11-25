快訊／蔡英文拋三接、藻礁3關鍵　「有10億元做生態保育基金」

▲總統蔡英文親自視察藻礁。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／桃園報導

面對1218四項公投案，其中為證明三接工程，並不會造成藻礁生態影響，總統蔡英文25日上午親自率領大批媒體，前往桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠視察。隨後，蔡英文也發表簡短談話，表達三接與藻礁議題有三大關鍵，承諾環境保護跟國家發展可以雙贏，同時也強調，未來會有10億元做生態跟藻礁保育基金，會跟桃園來合作，讓藻礁有保護，空污有減量。

蔡英文表示，今天到桃園，主要是因為三接近來變成社會討論的議題，成為公投的議題，今天到現場，希望透過媒體報導讓社會大眾更瞭解三接的現狀，還有過去一段時間對於藻礁的保護跟保育。

首先，蔡英文說，桃園市長鄭文燦已經說明，也在現址看過了，觀新藻礁已經永存，剛剛一路上對她來說算是舊地重遊，很多人看到她8年前的照片，在這裡寫下「藻礁永存」。她說，當時是要保育、關心藻礁，當時桃園縣政府也劃定保護區，而在鄭文燦接任後也全力來努力，今天看到藻礁已經做到非常好的保育措施。

第二，蔡英文指出，三接沒有蓋在藻礁上，我們要保護的不僅是觀新藻礁，更要保護大潭的藻礁，剛剛也看到三接已經蓋了三分之一，藻礁都還在遠處，而政府再外推的方案，是用既有的地方把開發面積，從馬英九的236公頃，縮小九成變成23公頃，甚至還再外推，更外海不會挖到海下的礁石。

對於外推的距離，蔡英文用台北來比喻，是從台北車站到中正紀念堂的距離，同時也架設了攝影機，現在也可以24小時直播給大家看藻礁，證明了政府同樣珍愛藻礁。

▼總統蔡英文親自視察藻礁。（圖／記者陶本和攝）



蔡英文說，大潭電廠是北部最重要地方，「增氣減煤」、「降低空污」的關鍵所在，這裡已經是北部最關鍵供電樞紐，七號機要改建加強，新建的八、九號機都在施工，但這些都要有「氣」，好比瓦斯爐要有瓦斯是一樣的道理。

她說，三接要持續增加，大潭燃氣發電，是要維持電力穩定關鍵，區間電力要朝均衡發展，現在北部還是依賴南電北送、中電北送，這不僅有區域均衡問題，還有電網安全的問題，因此大潭發出的電，是北部電力供應的重要關鍵。

蔡英文強調，三接尤其在大潭這裡，是中南部降低空污的關鍵，大家都要用電，但同樣可以尋找更少污染的方式，而增加天然氣的發電，排碳量可以減少一半，減少空污到三分之二。

第三，蔡英文指出，台灣要邁向淨零轉型的關鍵，台灣有世界高階製造的產業，必須要提供穩定的電力，但也應該呼應世界2050淨零轉型的訴求，因此採取先低碳、再零碳的方式。

蔡英文說，這裡是國民黨時代就提出的建設計畫，鄭文燦非常了解，政府是不分政黨的，都認為三接對於北部供電很重要，而政府也很有誠意把環境做得更好，看到公投說明，不僅政府還有環團跟學者都跟我們站在一起，選擇我們在外推的方案。

蔡英文說，中油每年保育周邊環境，未來會有10億元基金可以做生態跟藻礁保育基金，會跟桃園來合作，藻礁有保護，空污有減量，環保跟國家發展可以雙贏，「我要在這裡跟社會說，我們一起來支持這個雙贏方案」。

▼總統蔡英文親自視察藻礁與三接外推工程。（圖／記者陶本和攝）

