　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔡英文拋三接、藻礁3關鍵　「有10億元做生態保育基金」

▲▼總統蔡英文親自視察藻礁。（圖／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文親自視察藻礁。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／桃園報導

面對1218四項公投案，其中為證明三接工程，並不會造成藻礁生態影響，總統蔡英文25日上午親自率領大批媒體，前往桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠視察。隨後，蔡英文也發表簡短談話，表達三接與藻礁議題有三大關鍵，承諾環境保護跟國家發展可以雙贏，同時也強調，未來會有10億元做生態跟藻礁保育基金，會跟桃園來合作，讓藻礁有保護，空污有減量。

蔡英文表示，今天到桃園，主要是因為三接近來變成社會討論的議題，成為公投的議題，今天到現場，希望透過媒體報導讓社會大眾更瞭解三接的現狀，還有過去一段時間對於藻礁的保護跟保育。

首先，蔡英文說，桃園市長鄭文燦已經說明，也在現址看過了，觀新藻礁已經永存，剛剛一路上對她來說算是舊地重遊，很多人看到她8年前的照片，在這裡寫下「藻礁永存」。她說，當時是要保育、關心藻礁，當時桃園縣政府也劃定保護區，而在鄭文燦接任後也全力來努力，今天看到藻礁已經做到非常好的保育措施。

第二，蔡英文指出，三接沒有蓋在藻礁上，我們要保護的不僅是觀新藻礁，更要保護大潭的藻礁，剛剛也看到三接已經蓋了三分之一，藻礁都還在遠處，而政府再外推的方案，是用既有的地方把開發面積，從馬英九的236公頃，縮小九成變成23公頃，甚至還再外推，更外海不會挖到海下的礁石。

對於外推的距離，蔡英文用台北來比喻，是從台北車站到中正紀念堂的距離，同時也架設了攝影機，現在也可以24小時直播給大家看藻礁，證明了政府同樣珍愛藻礁。

▼總統蔡英文親自視察藻礁。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統蔡英文親自視察藻礁。（圖／記者陶本和攝）

蔡英文說，大潭電廠是北部最重要地方，「增氣減煤」、「降低空污」的關鍵所在，這裡已經是北部最關鍵供電樞紐，七號機要改建加強，新建的八、九號機都在施工，但這些都要有「氣」，好比瓦斯爐要有瓦斯是一樣的道理。

她說，三接要持續增加，大潭燃氣發電，是要維持電力穩定關鍵，區間電力要朝均衡發展，現在北部還是依賴南電北送、中電北送，這不僅有區域均衡問題，還有電網安全的問題，因此大潭發出的電，是北部電力供應的重要關鍵。

蔡英文強調，三接尤其在大潭這裡，是中南部降低空污的關鍵，大家都要用電，但同樣可以尋找更少污染的方式，而增加天然氣的發電，排碳量可以減少一半，減少空污到三分之二。

第三，蔡英文指出，台灣要邁向淨零轉型的關鍵，台灣有世界高階製造的產業，必須要提供穩定的電力，但也應該呼應世界2050淨零轉型的訴求，因此採取先低碳、再零碳的方式。

蔡英文說，這裡是國民黨時代就提出的建設計畫，鄭文燦非常了解，政府是不分政黨的，都認為三接對於北部供電很重要，而政府也很有誠意把環境做得更好，看到公投說明，不僅政府還有環團跟學者都跟我們站在一起，選擇我們在外推的方案。

蔡英文說，中油每年保育周邊環境，未來會有10億元基金可以做生態跟藻礁保育基金，會跟桃園來合作，藻礁有保護，空污有減量，環保跟國家發展可以雙贏，「我要在這裡跟社會說，我們一起來支持這個雙贏方案」。

▼總統蔡英文親自視察藻礁與三接外推工程。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統蔡英文親自視察藻礁。（圖／記者陶本和攝）

ET快訊
半年洗錢23億！瑪莎惡少「2580博弈集團」13人落網
他當鱷魚是塑膠！玩自拍遭狠咬爆血　恐怖影片曝
快訊／新店男在橋下自焚！警到場前已燒成焦屍
藤井樹認了「跟九把刀有過節」！紛爭內幕曝
大S婆婆初見面嗆「汪小菲是清朝皇族」！S媽護女神打臉
Keanna穩交帥男友1年！首次見面就救了她
快訊／騎車看日出！　19歲女大生自撞亡
北市防疫旅館「1男倒臥浴缸亡」！死因曝
快訊／桃園3車撞成團！　5傷1命危駕駛仍受困
71歲譚詠麟「一夫二妻」開放式關係！周旋2女封渣男始祖
恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡英文拋三接、藻礁3關鍵　「有10億元做生態保育基金」

美國呼籲宏都拉斯維持台灣關係　吳釗燮：執政反對黨都有深入交談

德國新政府挺台參與國際、施政方針首提台灣　謝志偉：一大突破

控民進黨政府「國庫通黨庫」　蔡壁如：中油動員社團為蘇貞昌造勢

蘇貞昌公投宣講疑釀大塞車　汐止社團炸鍋：遊覽車停了好幾台

蔡英文親上火線迎戰公投　率媒體視察藻礁、三接外推工程

焦糖哥哥曝接陌生來電：我是總統蔡英文　斥瞎眼支持國民黨

政院今擬通過「海空戰力提升計畫」特別預算　總額近2400億

行政院今擬通過「國家太空中心設置條例」　整合產官學研資源

萊劑研究報告曝　生醫博士：恐造成豬隻左心房病變

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

446KG雙獅地球標海洛因藏木條　逮7嫌初估市價50億史上最大宗

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

快訊／蔡英文拋三接、藻礁3關鍵　「有10億元做生態保育基金」

美國呼籲宏都拉斯維持台灣關係　吳釗燮：執政反對黨都有深入交談

德國新政府挺台參與國際、施政方針首提台灣　謝志偉：一大突破

控民進黨政府「國庫通黨庫」　蔡壁如：中油動員社團為蘇貞昌造勢

蘇貞昌公投宣講疑釀大塞車　汐止社團炸鍋：遊覽車停了好幾台

蔡英文親上火線迎戰公投　率媒體視察藻礁、三接外推工程

焦糖哥哥曝接陌生來電：我是總統蔡英文　斥瞎眼支持國民黨

政院今擬通過「海空戰力提升計畫」特別預算　總額近2400億

行政院今擬通過「國家太空中心設置條例」　整合產官學研資源

萊劑研究報告曝　生醫博士：恐造成豬隻左心房病變

吸得到仙草凍、焦糖奶酪！超狂「爆料系手搖杯」來了　還加3色芋圓

桃園男帶女友辦貸款　霸氣亮「最高檢察署檢察官」證件下場慘

美增列10多家陸企入貿易黑名單　力阻量子技術流入中俄

討債不成11人打成一團　警方來了他們居然當著警察面做這動作

澳媒：澳洲考慮外交抵制北京冬奧　不派官員參加「包括駐中大使」

基隆民宅凌晨火警竄濃煙　他「用打火機燒棉被」釀禍

金馬專訪／林柏宏「入圍前」就接主持棒　床戲露獸性一面：好害羞

餐廳新地點曝光！米其林一星燒肉「大腕」12月下旬搬家

《我們一家人Taiwan Bravo》節目　紀錄新住民在臺的努力

高鐵站前首排2600坪珍稀角地「潤隆國家大院」英國G.A國際頂級飯店團隊公設

隔5年再現！90歲爺長「粉瘤火山」　土色膿漿爆噴網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

鄧佳華想唱跨年　北市拒絕

「顏寬恒36歲坐擁6566坪土地」　卓冠廷：比台北小巨蛋還大！

超商店員被刺死！黃暐瀚唸「挺英年輕媽媽」後悔信

「陸重罰遠東打中台獨七寸」　邱毅三點分析：蔡英文急了！

萊劑研究報告曝　生醫博士：恐造成豬隻左心房病變

焦糖哥哥曝接陌生來電：我是總統蔡英文　斥瞎眼支持國民黨

顏寬恒財產申報粗估破10億　林靜儀苦笑

吳子嘉曝民進黨2022布局　這三人將爭閣揆位置

政院今擬通過「海空戰力提升計畫」特別預算　總額近2400億

陳時中脫罩嗨唱餐會場地　政風調查：正當餐廳沒女陪侍

整合資源　政院今擬通過「國家太空中心設置條例」

顏寬恒名下72筆土地、逾2千萬存款　林靜儀6筆土地、存款172萬餘元

北市提供18醫院預約門診　10醫院現場掛號

2022台北市長選戰最新戰況曝光　蔡壁如斷言：蔣萬安看起來贏定了

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌公投宣講疑釀大塞車　汐止社團炸鍋：遊覽車停了好幾台

蘇貞昌公投宣講疑釀大塞車　汐止社團炸鍋：遊覽車停了好幾台

行政院長蘇貞昌25日晚間前往新北市汐止區，出席由民進黨立委賴品妤主辦的公投說明會，但造成當地大塞車，汐止社團炸鍋痛批「遊覽車停了好幾台」。對此，前國民黨文傳會副主委鄭照新痛批，民進黨不但不全心拚治安，宣講還大陣仗交管。

蔡英文親上火線迎戰公投　率媒體視察藻礁、三接外推工程

蔡英文親上火線迎戰公投　率媒體視察藻礁、三接外推工程

萊劑研究報告曝　生醫博士：恐造成豬隻左心房病變

萊劑研究報告曝　生醫博士：恐造成豬隻左心房病變

「陸重罰遠東打中台獨七寸」　邱毅三點分析：蔡英文急了！

「陸重罰遠東打中台獨七寸」　邱毅三點分析：蔡英文急了！

美國民主峰會聚焦三大主題　蔡英文：展現台灣民主治理的成功經驗

美國民主峰會聚焦三大主題　蔡英文：展現台灣民主治理的成功經驗

關鍵字：

蔡英文綠營四個不同意

讀者迴響

熱門新聞

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

美腿打翻玉米濃湯　手抓「在地美食」狂吸

小女生徵男友條件「不海王」　網見猛問：我老了？

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

惹不起「天生易怒」星座Top 3

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

人妻要外送員額外服務　他無奈「說不出口」

雨彈＋更強冷空氣襲　這天最冷

日「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室管不動

台中驚見「一蘭貪吃蛇」！空拍人潮照曝光

北韓學生偷看《魷魚遊戲》判無期徒刑

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面