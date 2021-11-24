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滷味老闆轉身發現機車遭竊　警2米外見同款車原是「騎錯了」

▲滷味攤老闆車鑰匙未拔遭他人騎錯車，對警員迅速找回愛車頻頻道謝，也說真的太巧了，幸好沒有被偷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲滷味攤老闆車鑰匙未拔遭他人騎錯車，對警員迅速找回愛車頻頻道謝，也說真的太巧了，幸好沒有被偷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六警分局莿桐分駐所於日前接獲一名呂姓滷味攤商報案，指稱機車因鑰匙未拔，停在莿桐市場門口遭人偷竊騎走，員警在細問機車特徵後，於市場周遭找尋，結果在被害人停車處的兩公尺旁，發現一輛同款同顏色的機車鑰匙同樣未拔除；警方經查車籍資料前往車主家中，果然找回被騎錯的機車，急壞的老闆這才露出笑容「真的太巧了」。

於莿桐市場擺設滷味攤的呂姓老闆，日前中午收攤時，赫然發現停在市場門口的機車竟然不翼而飛，認為一定是因為自己鑰匙沒拔而遭偷竊，趕緊報案，警員王日成獲報立刻前往，初步於市場周遭尋找時，發現了一輛特徵跟呂男所述一樣的機車，且鑰匙也未拔除，警員當下即研判，可能是遭人騎錯機車了，立刻查詢留在現場機車之車籍資料，並前往該車車主住家查看。

警方至該車林姓車主家中時，發現滷味攤老闆不見的機車果然停門口，且鑰匙還未拔除，原來是兩名車主平時都沒有拔下機車鑰匙的習慣，又很巧合的都停在市場門口，才會造成其中一名車主一時不察騎錯機車。

在警方積極偵辦下尋回愛車，滷味攤老闆對警員頻頻道謝，也說真的太巧了，幸好只是遭人騎錯車，並稱讚派出所效率很好。斗六警分局莿桐分駐所表示，雖然真相是牽錯車的烏龍案件，還是要呼籲民眾停放車輛離去時務必要將車輛熄火並取下鑰匙，貴重物品亦避免放在車上，切勿貪圖方便，以免增加遭竊的風險。

▲滷味攤老闆車鑰匙未拔遭他人騎錯車，對警員迅速找回愛車頻頻道謝，也說真的太巧了，幸好沒有被偷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方找到林姓車主家時，滷味攤老闆的機車就停在門口，鑰匙也還插在車上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►聽Podcast #我在案發現場

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