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驚！新型H5N2禽流感雲林現蹤　二崙鄉禽場火速撲殺1707隻肉鵝

▲雲林二崙鄉一處肉鵝禽場檢出新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，動植物防疫於昨日執行共1707隻71日齡肉鵝撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林二崙鄉一處肉鵝禽場檢出新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，動植物防疫於昨日執行共1707隻71日齡肉鵝撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農委會家畜衛生試驗所於11月21日通報，指雲林二崙鄉一處肉鵝禽場檢出新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，雲林縣動植物防疫所除立即對該場及周邊區域啟動各項防疫作為外，於昨(22)日執行共1707隻71日齡肉鵝撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

動植物防疫檢疫局說明，今年8月份於雲林麥寮路旁死鴨檢出新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，其H5基因與韓國2020-2021年冬季於野鳥及家禽場分離到的H5N8亞型2.3.4.4b分支高病原性禽流感病毒最相近，不同於臺灣禽場流行的H5N2禽流感病毒株2.3.4.4c分支，係新的病毒株。

而此次肉鵝確診新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，其HA基因與先前死鴨檢出的病毒H5亞型同屬相同b分支。

▲雲林二崙鄉一處肉鵝禽場檢出新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，動植物防疫於昨日執行共1707隻71日齡肉鵝撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林二崙鄉一處肉鵝禽場檢出新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，雲林縣動植物防疫所除立即對該場及周邊區域啟動各項防疫作為。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣縣長張麗善表示，110年度雲林縣內高病原性禽流感案例迄今共計12場，相較往年，禽流感陽性檢出率大幅下降，且自今年10月起，縣府相關單位啟動秋冬強化禽流感防疫相關措施，包含轄內家禽場健康調查、監測工作及擴大消毒作業等，防範禽流疫情爆發。

現已入候鳥北返季節，雲林縣動植物防疫所所長廖培志強力呼籲，此次檢出新的H5N2亞型高病原性禽流感病毒由候(野)鳥攜帶傳播機率高，縣內家禽業者務必提高場內各項生物安全措施，尤其是加強防鳥設施之完善及禽場(舍)環境之清潔消毒，並適時調整場內通風保溫設備，落實門禁管制、人車、場區、器械消毒等軟體生物安全工作，以防堵病毒入侵，同時若發現所飼養家禽有不明原因大量死亡等可疑案例，應立即通報鄉鎮市公所或防疫所，以及早處置防範禽流感疫情擴散。

▲雲林二崙鄉一處肉鵝禽場檢出新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，動植物防疫於昨日執行共1707隻71日齡肉鵝撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲110年度雲林縣內高病原性禽流感案例迄今共計12場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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