雲林2021柳丁節「橙市尋寶趣」　12月4、5日綠色隧道登場

記者蔡佩旻／雲林報導

古坑鄉公所將於12月4日及5日在綠色隧道大草坪舉辦2021「橙市尋寶趣」柳丁節活動，今（24）日由農業處長吳芳銘、古坑鄉長沈勝騰與柳丁農民一同召開記者會，邀請全國民眾一起歡慶古坑柳丁的豐收祭，期盼吸引更多外地旅客前來品嚐道地的柳丁，體驗原汁原味的古坑柳丁。

▲古坑鄉柳丁產量居全台之冠，每年的11、12月正是古坑柳丁的盛產期。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府農業處長吳芳銘表示，古坑鄉柳丁產量居全台之冠，每年的11、12月正是古坑柳丁的盛產期，古坑鄉種植面積約1047公頃，且年產量超過3萬公噸，產量約佔全國30%，銷往全台的柳丁始終讓古坑有著出產優良柳丁的美名，而每一顆柳丁絕對都是經過農民辛苦的照顧與培養，才能生長出許多黃橙橙的多汁柳丁。

▲古坑鄉種植面積約1047公頃，且年產量超過3萬公噸，產量約佔全國30%。（圖／記者蔡佩旻攝）

古坑鄉長沈勝騰表示，今年的古坑柳丁節命名為「橙市尋寶趣」，正代表著古坑柳丁如同寶藏般的珍貴與稀有， 透過古坑柳丁的魅力，也期待吸引外地旅客前來拜訪古坑鄉，不只能助力於當地的柳丁產業，更能增加當地相關產業的經濟效益。而當地居民也能在此活動中，快樂地參與地方事務，增進政府與鄉民之間的連結，打造更好的古坑榮景。

古坑鄉公所說明，2021「橙市尋寶趣」柳丁節活動，民眾能欣賞熱鬧的舞台表演，以及以柳丁為主題的舞台互動遊戲及競賽遊戲均以柳丁為主角，讓民眾能享受在陽光下歡樂競賽的氣氛，有得吃又有得玩，還有適合親子一同遊樂的闖關集章遊戲，都能在享受活動之餘，也帶走精采好禮，活動現場也會有許多農特產品攤商進駐與設置氣墊遊樂區，讓民眾能玩得盡興。

▲古坑鄉公所將於12月4日及5日在綠色隧道大草坪舉辦2021「橙市尋寶趣」柳丁節活動，今日由農業處長吳芳銘、古坑鄉長沈勝騰與柳丁農民一同召開記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）





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