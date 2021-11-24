無法無天！行車糾紛硬攔公車　警掃蕩竹聯幫地虎堂會長這次GG了

▲雲林縣警察局配合警政署執行掃黑專案，出動525名警力查緝成果豐碩，共起獲改造手槍 、空氣槍、子彈 、 雙截棍、刀械棍棒等涉案贓證物。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近期社會案件頻傳造成民眾人心惶惶，雲林縣警察局配合警政署執行掃黑專案，出動525名警力查緝成果豐碩，共起獲改造手槍 、空氣槍、子彈 、 雙截棍、刀械棍棒等涉案贓證物；破獲妨害秩序案、毒品犯罪、槍枝犯罪、詐欺犯罪、恐嚇取財、妨害自由、檢肅治平案等共158件，更瓦解「竹聯幫地虎堂雲林分會」。

台中市一名許姓男子（30歲）於雲林自創竹聯幫地虎堂雲林分會，由許嫌指揮旗下副會長塗嫌（21歲）等多人涉嫌傷害、恐嚇、討債等暴力行為，經蒐證發現，許嫌等人今年 9 月假借事端，指揮成員綑綁一名賴姓被害人，將其毆打成傷，甚至以毛巾塞嘴以防外呼救，最後賴男趁成員將其移囚時，趁機跳車脫逃並向警方報案。

▲許嫌持刀及雙截棍於車道上攔下公車，並敲打公車擋風玻璃加以恐嚇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

深入追查發現，台中市9月於市區一起行車糾紛，一名男子持刀及雙截棍於車道上攔下公車，並敲打公車擋風玻璃加以恐嚇，顏姓公車司機機警關緊門窗未受傷，而許嫌即為當時之攔車惡煞；不僅如此，許嫌同時擔任詐欺車手提領遭詐騙匯款之現金，均遭警方蒐證偵辦。

▲許嫌於雲林自創竹聯幫地虎堂雲林分會，主嫌許嫌、塗嫌羈押獲准，另五名犯嫌經地檢署檢察官裁定1至5萬不等交保金並限制住居。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案經專案小組蒐證後，見時機成熟，警方復於「全國同步掃黑專案行動」同步拘提許嫌、塗嫌等7人到案，全案訊後依刑法傷害、妨害自由、恐嚇取財及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪移請雲林地檢署偵辦，主嫌許嫌、塗嫌羈押獲准，另五名犯嫌經地檢署檢察官裁定1至5萬不等交保金並限制住居。

▼▲許嫌持刀及雙截棍於車道上攔下公車，並敲打公車擋風玻璃加以恐嚇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







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