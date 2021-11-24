淘汰1至4期老舊燃油機車　每輛補助2000元明年上路

▲明年起將實施新一期機車汰舊補助方案。（示意圖／ETtoday資料照）

文／中央社

環保署表示，明年起將實施新一期機車汰舊補助方案，淘汰一至四期的老舊機車，每輛可獲得新台幣2000元補助，預計下個月預告，明年起實施。

行政院環境保護署目前正研議明年最新老舊機車退場補助政策，民眾淘汰一至四期的燃油機車，可獲得2000元補助。

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環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕今天告訴中央社記者，明年將重點放在淘汰老舊機車，方案預計12月預告，目前實施期間訂在111年全年，是否會延長則視實施情況再做討論。

蔡孟裕強調，統計前兩年汰舊補助已累計約120萬輛老舊機車，但坊間仍有約358萬輛；基於空污改善的急迫性，減少移動性污染源，因此希望能加速淘汰一至四期的燃油機車。

另外，環保署去年推行民眾汰換並新購電動二輪車或七期燃油機車，最高補助5000元，今年起最高補助3000元；民眾於換購符合七期排放標準的機車或電動二輪車後可提出申請。

環保署日前於立院備詢時，有立委批評補助七期燃油機車仍然會有空污排放的問題，署長張子敬強調，七期機車的標準是明年1月1日生效，因此汰舊換新七期燃油機車的補助，明年確定會停止。