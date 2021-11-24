感恩節前烤全火雞端上桌　家扶公嬤驚呼：只在電視廣告看過

▲雲林縣議員黃凱大顯身手將整隻火雞分切，遞送給雲林家扶阿公阿嬤們。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

豐盛火雞大餐擺上桌！雲林縣議員黃凱服務團隊於今（24）日感恩節前夕，以火雞大餐邀請雲林家扶阿公阿嬤們，敬佩其一生奉獻辛勤持家堅毅精神，開元食品也贈送飲品、晁陽綠能園區贈送「疫苗級」頂級雞蛋，給雲林家扶祖孫們補充營養，共襄盛舉，滿滿祝福及關懷與家人一起分享特別的「感恩節」。

雲林家扶65歲江明篿阿祖高興表示，呷嘎年紀這麼大，頭一次看到整隻的烤火雞，還有這麼多豐富的配菜及料理，這只有在電視上看過，今年感恩節，真是大開眼界也真的很開心。其他阿公阿嬤也都異口同聲表示，有吃過雞肉飯，賣場照片有看過，但第一次看到這麼大隻的烤全火雞，真感謝黃凱議員服務團隊。

雲林家扶主委陳燦勳表示，感謝黃凱議員服務團隊發起感恩餐會活動，邀請家扶隔代教養孫子的阿公阿嬷們享用感恩節火雞大餐，也特別謝謝開元食品贈送540瓶果汁、鮮乳、以及晁陽綠能園區在11月份總共送達3000盒「頂級雞蛋」給雲林家扶關懷的家庭，在溫馨感恩節日子裡能吃得健康與安心，能量滿滿迎接冬季。

▲雲林家扶陳燦勲主委(中)與黃凱議員服務團隊一起宴請雲林家扶阿公阿嬤，親子分切火雞給大家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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