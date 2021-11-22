雲林開腦11月大男嬰轉普通病房　張麗善：醫生說簡直是奇蹟

▲雲林縣長張麗善上週前往探望本月初頭部受到重創的11個月男嬰，其目前已轉到普通病房，並恢復良好。（圖／翻攝自Facebook／張麗善）

記者蔡佩旻／雲林報導

本月初斗南鎮一名男嬰疑似因保母照顧不當受傷送醫腦部開刀，目前男嬰已轉普通病房，活動力恢復穩定，雲林縣長張麗善上週前往探望並感謝醫師團隊的細心照護。今（22）日特地視察合格登記居家托育人員家中，並呼籲民眾可善用政府「托育人員保母登記管理資訊網」及「托育媒合平臺」之托育資訊。

11月18日雲林縣長張麗善於臉書貼文表示，月初頭部受到重創的11個月男嬰已轉到普通病房，「弟弟的小手手不停抓著頭上紗布，烏溜溜大眼直盯著我、偶而露出一抹頑皮的微笑，看到弟弟的傷勢穩定下來，真的是不幸中的大幸。弟弟腦部術後恢復狀況良好，醫生說簡直是奇蹟，目前喝奶量已增加，精神跟活動力跟一般孩子一樣，真的很感謝台大醫院團隊的細心照護，讓孩子度過最難熬的危險期。」

今日上午特地偕同社會處長林文志前往視察雲林縣合格登記居家托育人員家中，了解收托情形；縣長張麗善指出，安全托育是保護幼童的第一步，雲林縣為建立完善托育環境，積極推展多元育兒資源，公設民營托嬰中心、公共托育家園、親子館及居家托育人員(保母)，提供給家長多元的育兒選擇，讓家長能夠安心送托。

▲雲林縣長張麗善今日上午特地偕同社會處長林文志前往視察雲林縣合格登記居家托育人員家中，了解收托情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善表示，家長依照家庭個別需求選擇適合幼童之托育場所，務必注意是否符合規定，避免讓孩子處於危險托育環境中，如有意願在家中擔任居家托育服務之工作，請至居家托育服務中心辦理登記，取得合格保母登記執照才可收托嬰幼兒；有了執業登記，雲林縣居家托育服務中心有專業之訪視輔導員會到保母家中檢核托育環境安全，確保托育品質，讓我們的孩子得到最妥適的照顧。

社會處提醒鄉親，只要是照顧3親等以外小孩的保母，依法都要辦理登記，如果未登記就收托嬰幼兒，收托者將依兒童及少年福利與權益保障法第90條處6000-30000元罰鍰，並呼籲大眾，若有發現不當對待及照顧，請撥「保護專線113」或通報「社會安全網—關懷e起來」線上通報系統，共同妥善照顧國家未來幼苗。

▲雲林縣長張麗善表示，家長依照家庭個別需求選擇適合幼童之托育場所，務必注意是否符合規定，避免讓孩子處於危險托育環境中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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