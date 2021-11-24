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社會 社會焦點 保障人權

正妹警救浪貓PO文求送養！網暴動：揪團闖紅燈　她驚喊「不要」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣台西警分局麥寮分駐所一名邱姓女警日前執行巡邏勤務時，撿到一隻流浪貓，邱警抱小貓咪拍下影片PO網徵求善心人士收養，女警說話輕聲細語，溫柔撫摸貓咪的模樣加上甜美可人的笑容，瞬間讓網友心都暖了。也引起不網友歪樓，有人問「女警在哪臨檢？」還有人開玩笑要揪團開車闖紅燈給女警取締。

▲年輕女警輕輕抱著小貓，講話輕聲細語、邊笑邊撫摸貓咪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲年輕女警輕輕抱著小貓，講話輕聲細語、邊笑邊撫摸貓咪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

邱姓女警11月22日執行勤務時，發現落單的小貓咪怕牠凍死，便救回分駐所照料，小貓健康狀態不錯，邱姓女警希望小貓咪有好歸宿，便拍下影片，於地區社團PO文「巡邏時發現的可憐小東西，附近沒有母貓，一隻孤零零，天寒地凍孤苦無依，有好心人要收編嗎，目測小貓約1個月大，目前在麥療分駐所，詳情請洽本所」。

▲年輕女警輕輕抱著小貓，講話輕聲細語、邊笑邊撫摸貓咪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲貼文中夾上影片，年輕女警輕輕抱著小貓，講話輕聲細語、邊笑邊撫摸貓咪。甜美溫柔的模樣瞬間讓貼文炸樓了，紛紛在底下留言歪樓「女警在哪臨檢？」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

貼文中夾上一段不到30秒的影片，年輕女警輕輕抱著小貓，講話輕聲細語、邊笑邊撫摸貓咪。甜美溫柔的模樣瞬間讓貼文炸樓了，紛紛在底下留言歪樓「女警在哪臨檢？」、「在哪臨檢啊！我先去排隊」、「我覺得貓不可愛！可愛的是人！」、「準備好要犯罪了嗎？」、「我覺得貓是配角，小姐姐才是主角」、更有人直誇「這顏值也太高」。

▲年輕女警輕輕抱著小貓，講話輕聲細語、邊笑邊撫摸貓咪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西警分局麥寮分駐所女警邱思萍今年25歲屏東人目前單身。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西警分局麥寮分駐所女警邱思萍今年25歲屏東人，通過108警察特考於今年一月分發，從警尚未滿一年，她受訪表示，清晨6點氣溫正低，下車簽巡邏單時發現落單發抖的小貓，於心不忍，便將貓先抱回，因為家裡已經有養貓了，無法再多養一隻，所以希望能找到適合的收養人。

▲年輕女警輕輕抱著小貓，講話輕聲細語、邊笑邊撫摸貓咪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲針對PO文引起網友爆動歪樓，甚至開玩笑要犯罪被抓等，邱思萍則笑說「先不要」，重點是貓不是人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對PO文引起網友爆動歪樓，甚至開玩笑要犯罪被抓等，邱思萍則笑說「先不要」，重點是貓不是人，還好最後有找到收養人，已約好這兩天會前來將小貓咪領回。

▲年輕女警輕輕抱著小貓，講話輕聲細語、邊笑邊撫摸貓咪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲貼文一出，男網友紛紛歪樓暴動，還開玩笑問朋友「準備犯罪了嗎」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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