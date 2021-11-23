歌迷看過來／2022高雄跨年高流舞台卡司公布　3大樂團新歌開唱

▲2022高雄跨年打造全台唯一雙舞台雙製播。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

2022高雄跨年晚會是明年「台灣燈會在高雄」的盛大「會前會」，以雙舞台呈現，高雄市政府今（23）日再公布堅強樂團演出陣容，集結「金曲創作型樂團」棉花糖、「雙主唱樂團」Crispy脆樂團，以及高流音樂比賽「樂團興奮波」拿下總冠軍的高雄在地「新生代樂團」吾橋有水三大樂團。

棉花糖向樂迷透露跨年演唱除了耳熟能詳的曲目，還有新作品要與大家分享，敬請期待；首次在高流獻唱的Crispy脆樂團更是呼籲樂迷朋友們一定不要錯過這場史上最誇張的高雄跨年。

▲「棉花糖樂團」沈聖哲與莊鵑瑛（小球）向樂迷透露，跨年演唱有新作品分享。（圖／高雄市政府提供）

另外，曾在高雄流行音樂中心年度最大音樂比賽「樂團興奮波」拿下總冠軍的高雄在地新生代樂團「吾橋有水」，跨年也將再度站上高流舞台，這次會帶來目前還沒現場演出過的新歌，與高雄的朋友分享他們的創作，團員們也非常期待可以在這樣盛大的活動上介紹來自高雄的音樂。

▲「Crispy脆樂團」演出後想要到旗津一遊，感受海港的獨特魅力，激發更多寫歌的靈感。（圖／高雄市政府提供）

談到與魅力港都的淵源，Crispy脆樂團男主唱Skippy分享因為台北常常下雨，有一次特別到高雄閉關寫歌，高雄晴朗的天氣與遼闊的海景，在短短幾天裡讓他靈感源源不絕，創作許多尚未發表的新歌。

高雄在地新生代樂團吾橋有水團員激動表示，「高雄是我們的故鄉，在心中始終有著不同於其他城市的情感，特別是看到高流從開始釋出外觀到施工完工，就能感受到它的獨特魅力。」如今再次回到這裡，這個「未來式」的回憶對他們來說很值得紀念。

▲高雄在地新生代樂團「吾橋有水」將在高流舞台首演創作新歌。（圖／高雄市政府提供）

棉花糖期待演出後能有時間去瑞豐夜市吃吃喝喝，享受在地美食，還有搭乘高雄捷運欣賞高雄風光。Crispy脆樂團也想去旗津一遊，感受海港風情，也許能激發更多寫歌的靈感。

而身為在地代表的吾橋有水，大力推薦高流附近包括駁二藝術特區、愛河沿岸等指標必遊景點，在跨年期間都會有安排一系列活動跟市集，歡迎來高雄跨年的朋友們一起逛逛，迎接新的一年到來。