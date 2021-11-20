首場社會力公投座談會　蔡英文爆陳其邁「三更半夜打電話」為這事

▲蔡英文赴高雄參加社會力公投說明會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨20日在高雄舉辦首場「四個不同意，台灣更有力」社會力公投說明會，身兼民進黨主席的總統蔡英文會中表示，台積電要來高雄投資，也有很多外國訪賓詢問是否可去他國設半導體廠，並稱讚高雄市長陳其邁說，「高雄只靠一個人，棄而不捨，不放棄任何機會，有時候還被人家嫌，但他就是說服了台積電到高雄投資」，更自爆有時候在三更半夜接到陳其邁的電話，只好一邊罵他、一邊做筆記。

民進黨自上月起啟動「四個不同意，台灣更有力」全台說明會行程，除由黨公職在各選區舉行說明會外，也分別規劃社會力、新住民等面對不同族群的說明會場次，今天高雄在地百工百業社團幹部參與首場社會力公投說明會，展現對四項公投議題高度重視。

蔡英文致詞時先進行「民意調查」，調查現場有沒有人還沒打疫苗、領五倍券，並談及民進黨很多說明會都「爆場」，她也聽說很多年輕朋友都主動去「街講」，反應都好，路邊的民眾，都會停下來聽他們講，而且還給他們大聲加油。

蔡英文表示，現在的台灣，正面臨3個重要的議題：「我們的經濟成長能不能持續？現在看起來，經濟穩定成長，但是能不能持續下去，是我們的挑戰。我們的綠色永續能不能完成？這是這個階段非常重要的任務。要怎麼擺脫對單一市場的依賴，融入國際經貿社會，這也是我們一個很重要的挑戰。」

蔡英文並談及，最近南台灣有不少經濟面的好消息，最重要的一件事，就是「護國神山」台積電，要來高雄投資。近來有很多外國訪賓、外國政府官員來台灣訪問的時候，都會詢問可不可以考慮在他們國家設一個半導體廠？每一個國家都希望自己有一個半導體廠、半導體產業，他們都很羨慕台灣，「但是高雄只靠一個人，棄而不捨，不放棄任何機會，有時候還被人家嫌，但他就是說服了台積電到高雄投資，這個人就是我們的陳其邁市長。」

蔡英文透露，陳其邁鍥而不捨，有時候三更半夜還會來煩她，「總統三更半夜接到電話，一面罵他、一面做筆記，他交代的事情我都有做。」

蔡英文也說，這波全球供應鏈調整的浪潮，民進黨政府一定要把握機會，贏得先機，讓經濟可以持續成長、綠色永續說到做到、更要積極融入國際社會，不要被邊緣化。對的政策就要繼續走下去，千萬不能夠反覆不定，甚至「倒退嚕」，下個月18號的公投，拜託大家支持「四個不同意」，讓能源轉型繼續推、電力供應要穩定、貿易布局更多元、民主發展更優化，「政策穩健往前走，國家不要倒退嚕」，台灣才是真正會更有力、更進步。」

行政院長蘇貞昌則表示，政府做這麼多，結果國民黨為了阻擋他到立法院報告，在立法院亂丟豬內臟，現在還弄公投案，請各位國家的主人，絕對不要讓國民黨繼續亂下去。

陳其邁也說，很高興台積電來到高雄，相關工作已經進行8個月以上的時間，非常感謝中央政府的支持和幫忙，期間不被看好，但他努力爭取、永不放棄，要爭取國際大廠來到高雄投資，不是一件簡單的事情，那麼大的鉅額投資，關係著整個產業的發展，所以不論是土地或是水資源，他都已經做好準備，歡迎國際大廠來到高雄。