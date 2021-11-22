龍虎塔天際線保住了！　陳其邁宣布：舊左營國中改建公園

▲先前環團擔憂舊左營國中開發案，將大大改變龍虎塔天際線景觀。（圖／翻攝自高雄市議員李雅慧FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市都委會先前審議通過舊左營國中都市計畫變更，引發部分團體及市議員質疑，恐破壞蓮池潭風景區天際線及景觀風貌。高雄市長陳其邁今（22）日視察舊左營國中用地變公園計畫，宣示舊校地將改建為公園，並擬採由下而上的市民參與環境規劃程序，讓NGO團體及在地社區組織來協助規劃設計。

舊左營國中校地約5.99公頃，先前從學校用地變更為觀光發展特定專用區，原先預計要採公辦都更招商，開發商場、觀光旅館等。但消息一出引發在地民眾及環團擔憂，商業開發將嚴重影響文化歷史的風貌，若蓋大樓更可能會讓龍虎塔視覺景觀大變。

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▲陳其邁宣布，舊左營國中將改建公園。（圖／翻攝自高雄市議員李雅慧FB粉絲專頁）

陳其邁今天前往蓮池潭畔的舊左營國中校區視察，宣示舊校地將改建為公園，並擬採由下而上的市民參與環境規劃程序，希望NGO團體及在地社區組織來協助規劃設計，共同營造蓮池潭東側連續性的洲仔濕地與左營國中舊址森林公園。

事實上，在陳其邁擔任代理市長期間，就決心保留洲仔濕地、保育水雉及半屏湖濕地。他認為，產業發展雖為城市重要課題，但蓮池潭周邊尚有同屬壽山國家自然公園內的大小龜山、半屏山，及洲仔濕地等豐富生態資源，這些綠地對城市發展非常重要，搖身變為公園後，結合國家自然公園、舊城文化遺址及鐵路新生園道，串連整個北高雄生態綠廊。



都發局則表示，左營國中自2007年從舊校區遷至新校區後，舊校區於2011年拆除舊校舍，並完成環境綠美化工程；毗鄰的南區兒童之家也在2007年研擬搬遷計畫，今年也遷至楠梓新址啟用，所遺留的舊校區土地透過跟民間團體公私協力，串連半屏山、蓮池潭、周邊濕地等生態綠廊，打造成為北高雄的都會綠色動脈。

▼舊左營國中將改建公園。（圖／高雄市政府提供）

接續，陳其邁也轉往半屏山南麓東段廠址視察廠區拆遷情形，就在煙囪拆除作業如火如荼進行的同時，煙囪拆除倒下的景象，象徵著左營高鐵門戶計畫逐步開展。

高雄市議員李雅慧也在臉書PO文表示，左營國中變綠地，不再是夢，市長正式宣布不再做商業開發，決定保留變更為生態休閒觀光綠地，感謝市長從善如流。