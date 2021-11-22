黃捷自曝吃鍋是堅定「火鍋加芋頭派」　竟意外槓上陳其邁

▲高雄市議員黃捷是吃鍋達人，自爆自己是堅定的火鍋加芋頭派。（圖／翻攝自高雄市議員黃捷FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府觀光局推出「2021大港吃鍋」活動，目前店家如火如荼報名中，還驚動了在地議員老饕，高雄市議員黃捷點名高雄市長陳其邁接力吃鍋，也自爆自己是堅定的「火鍋加芋頭派！」。但陳其邁今天被問及此事則說，「我是不吃芋頭這一派的」，也透露自己吃鍋的特別喜好。

被封為吃鍋達人的黃捷，平常就很愛吃鍋，口袋鍋物名單非常多，這次因應大港吃鍋活動，特別介紹的鳳山火鍋名店「李家酸白菜火鍋」。她也自爆自己是堅定的「火鍋加芋頭派！」也意外引發網友的熱議。

▲高雄市議員黃捷是吃鍋達人，自爆自己是堅定的火鍋加芋頭派。（圖／翻攝自高雄市議員黃捷FB粉絲專頁）

黃捷也邀請高雄市長陳其邁接力吃火鍋，「聽說邁邁市長特別愛吃牛肉鍋，有嚴格的吃鍋SOP，希望請他向市民朋友分享私房吃鍋心得！」

陳其邁今天笑說，其實他鍋吃得很多，也不見得說只吃牛肉鍋、汕頭鍋，但現在也不能說表態哪一種鍋比較好吃，怕會影響到鍋王的選拔，不過都很有特色，他都很喜歡。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

但提到火鍋加芋頭，陳其邁則跟黃捷持相反立場，「因為芋頭吃了會融化，所以煮太軟有時會比較不好吃，我是不吃芋頭這一派的，所以放了，美味就會損掉。」

陳其邁最後還自曝他吃火鍋其實有一招，像在吃牛肉鍋或者是吃汕頭鍋，通常吃完的時候，他會再把菜撈起來，因為所有的精華料都會在湯裡面，之後再加飯、再加一點牛肉也好去煮粥。