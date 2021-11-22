新旺獅子會頒獎助學金助30家扶清寒學子　盼未來愛傳全台

▲新旺獅子會與家扶合作，頒發獎助學金給30名清寒學子。（圖／新旺獅子會提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市新旺獅子會為照顧弱勢學子，與家扶基金會合作，21日頒發30位清寒家庭學子每人2萬元獎助學金。其中創會長同時也是新力旺集團總裁莊周文也親自出席活動。現任獅子會長趙領暹說，今年首辦以台中市家庭為主，一年將幫助100個家庭。未來希望能擴及全台，將愛散播出去。

▲新旺獅子會創會長莊周文（右），與獅子會前現任會長合影。（圖／記者李忠憲攝）

成立已進入第五年的新旺獅子會，由創會長同時也是新力旺集團總裁莊周文發起，投入公益活動不遺餘力。在進入五年時，獅子會決定頒發清寒家庭獎助學金，並與台中市家扶基金會合作，決定提供100人名額，每人2萬元。去年適逢疫情嚴峻未舉辦，延至21日晚間於潮港城餐廳舉行。現場邀請30位清寒學子及家庭用餐，並逐一頒發獎助學金，創會長莊周文也親自到場勉勵學子。

▲▼新旺獅子會成立5年熱心公益，頒發獎助學金給家扶30名清寒學子。（圖／新旺獅子會提供）

新旺獅子會長趙領暹表示，當初擔任新旺獅子會創會長莊周文秘書時，清寒獎學金就是很重要的社會服務項目。當初希望先從台中開始，一年提供100人，每人2萬元獎助學金。未來也將從台中推展到外縣市甚至全國。會設定每人2萬元，是因為依教育部公布學雜費每學期約3千元，而3年共6學期，一共需要1萬8千元。獅子會因此湊整數為2萬元，希望能夠幫助清寒學子。

北台中家扶基金會社工督導黃泓文表示，感謝新旺獅子會找他們合作，包括南家扶中心共有30位清寒家庭學生，都是課業表現優秀的國、高中學生。今年因為疫情影響，這些家庭收入都降低，其中有一戶單親爸爸，獨力扶養就讀國中、高中的女兒，後來因為壓力過大，導致身心狀況出問題，無法工作，這次有獎學金的協助，讓他壓力減輕不少。

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