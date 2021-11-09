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學霸邱創煥高普考連中4元！執教空襲響忙護命...彰化之光大愛傳女

▲邱創煥文教基金會董事長邱佩琳。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲邱創煥文教基金會董事長邱佩琳捐大城、西港國小獎學金各10萬元。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

邱創煥文教基金會長期關心照顧弱勢學童，至今已經幫助上千家庭，董事長邱佩琳前進彰化，來到摯愛的父親邱創煥年輕時擔任教職的西港、大城國小校園，與學生互動，聽著兩校現任校長洪信德、王舜儀講述當年的溫馨往事，看著張張當年慈祥父親泛黃的老照片，邱佩琳幾度眼眶泛紅，感動得無法言語。

▲邱創煥文教基金會董事長邱佩琳。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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▲時任省主席的邱創煥回到西港國小受到熱情相迎。（圖／校長洪信德提供，以下同）

身兼東森集團執行董事的邱佩琳昨(8)日在副總李朝欽的陪同下，風塵僕僕從台北搭高鐵南下到西港國小，心情非常激動又興奮，就是為了能盡快踏到當年父親執教的第一所學校，平易近人的她，在校內吃著營養午餐，與洪信德及王舜儀一起話當年。

▲邱創煥文教基金會董事長邱佩琳。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲邱創煥文教基金會董事長邱佩琳看著父親的老照片。

邱佩琳表示，今天代表邱創煥文教基金會，各捐贈大城國小及西港國小每年10萬元獎學金，最主要是爸爸19歲時第一份工作就在西港國小，而大城國小則是爸爸、媽媽(白鈴玉)相識的地方，當時外祖父(白茂榮)是校長、爸爸是教務主任，所以對這2學校感情特別深厚，因此希望用基金會的精神將愛傳遞出去，幫助弱勢學生。

▲彰化 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲邱創煥19歲時任職西港國小擔任助教。

「真的很感念邱前院長」，洪信德聽地方長輩經常提起，早年邱老在校任職時，當年還是日治抗戰時期，只要聽到空襲警報「嗡嗡嗡」的聲音一來，立馬放下手中的一切，帶學生躲進校內的防空洞，除了執教鞭外，每天最大的任務，就是要保護學童的性命安全。

▲邱創煥文教基金會董事長邱佩琳。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲邱創煥返回西港國小。

除此之外，大城鄉臨海，春夏遇到大雨又加上漲潮，農作物番薯、花生全泡水，進入秋冬季節，東北季風一來海風飛砂走石，卻只能靠著出海打漁維生，如此的窮困生活，重視學童教育的邱創煥，便在心裡默默地許下願望，有一天絕對要回來協助地方。

▲邱創煥文教基金會董事長邱佩琳。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲董事長邱佩琳與學生互動。

洪信德看著老照片說，就在韋恩颱風(1986年)來襲前，邱創煥時任行政院長，在時任縣長黃石城、省議員洪性榮的陪同下，再返回到西港國小，受到學校及地方鄉民的熱情歡迎，也帶來校舍及校園重建的好消息，更貼心地將當年上課時無法擋住「海口風」的簡陋教室，改為ㄇ字型，從此給了師生一個能遮風避雨的上課場域，至今校內還有寬敞的視聽教室與圖書室，豐富了學童的學習內涵。

▲邱創煥文教基金會董事長邱佩琳。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲董事長邱佩琳與學生互動。

目前西港學校是彰化的特色小學，有食農教育、最特別的文創彩繪廢棄的漁船浮球，在小學生的鮮豔彩筆下，全都煥然一新成了美輪美奐的裝置藝術，還有弦樂及太鼓社團等等，尤其中高年級全部得踩「和式木板」脫鞋進教室，更是讓人眼前為之一亮。

▲邱創煥文教基金會董事長邱佩琳。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲廢棄浮球成為裝置藝術。

如今的西港國小，內有國小還有幼兒園等百餘名學童，以低收、弱勢家庭居多，有3成是新住民，也因此邱創煥文教基金會本著持續關懷清寒學子，並建立良好品德，每年捐助10萬元獎助學金，邱佩琳也期盼學童能將這份愛傳承，未來能更多需要幫助的人。

▲邱創煥文教基金會董事長邱佩琳。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲董事長邱佩琳與大城及西港國小校長。

而縣長王惠美更是肯定邱創煥文教基金會，要謝謝董事長邱佩琳，她是邱創煥的女兒，邱創煥是彰化之光，也是前考試院長，同時非常感謝基金會對教育的用心，捐獎助學金100萬元培育舉重選手黃宜甄，及對大城及西港國小的弱勢學童每年捐獎學金10萬元，在在感受到她疼惜照顧彰化囝仔，更要謝謝邱佩琳的愛心。

▲邱創煥文教基金會董事長邱佩琳。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲縣長王惠美肯定邱創煥文教基金會對彰化囝仔的疼惜。

＊邱創煥小故事：
彰化田尾人，早年家中貧困，國小畢業後便一肩擔起家計放棄升學，19歲時(1944年)到大城鄉西港國小擔任助教後，先後到大城國小、田尾國小、社頭朝興國小任教職，期間勤學苦讀，28歲同時考上4種高普國考，最後更取得政大碩士學位，從此踏入公職生涯，翻出人生的精采頁章。

邱創煥曾任內政部部長、行政院副院長、台灣省主席、考試院院長、中國國民黨副主席、中國國民黨中央評議委員會主席團主席等職，去(2020)年7月2日與世長辭享耆壽96歲，也帶給人們無限的懷念與哀思。
 

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