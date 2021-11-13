慈濟新芽獎學金　花蓮1040位學子獲獎

文／林佳予、圖／慈濟基金會提供

「這個獎對我意義非常大，我們都是過得很努力，很感恩慈濟看到我們的努力，謝謝大家的支持。」慈濟新芽獎學金頒獎典禮11月13日在花蓮靜思堂舉辦，共5百多位學子獲獎，獲得孝悌獎的王同學與母親相依為命，國二就開始打工，母親因生病加上受疫情影響，今年失去工作又需洗腎，房租、醫療費用、學費…讓家裡開銷大，慈濟今年獲報後給予急難補助，但王同學堅持要自己打工支付學費。王同學表示，這個家庭目前就只有我在工作，在假日、寒暑假打工補貼家用，獎學金都會交給母親作為醫療耗材費用。

慈濟基金會表示，2021年慈濟新芽獎學金在花蓮共約1040位學生獲獎，分為三場次頒獎，除了日前已舉辦的鳳林靜思堂場、玉里靜思堂場，本日花蓮靜思堂場共5百多位學子領獎，為防疫考量以分流、分站規劃最多10位受獎人為一組上台領獎，另外，針對外縣市求學的大專生，慈濟以匯款、志工親送家等方式給予獎項。

▲慈濟新芽獎學金頒獎，花蓮共1040位學子獲獎，其中11月13日在花蓮靜思堂共有5百多位獲獎。

陳同學就讀高三餐飲科，他表示很開心能領獎，有這筆錢就可以幫忙家裡、支付自己考餐飲證照費用，以及通勤費。陳同學在國三時父親生病住進加護病房，全家陷入愁雲慘霧，陳同學也放棄籃球校隊比賽，放學後幫忙家務及照顧父親，舉凡抽痰、換尿布、洗澡等，也利用假日、寒暑假打工幫忙補貼家計，這次獲得孝悌獎。

陪同陳同學來領獎的陳家大姊領過多次新芽獎學金，如今她已可以工作幫忙家計，陳家大姊指出，對於弟弟獲獎很感動，她說：父親生病後弟弟與母親輪流照顧，弟弟回到家經常幫忙煮飯，他完全不會抱怨。一開始父親開完腦部手術在加護病房時，雖然父親沒有回應，但弟弟每天去加護病房跟父親說話、鼓勵，父親轉普通病房後，換弟弟住院，但他放心不下父親，還會到父親的病房跟護理師學習如何照顧。很謝謝弟弟，如果不是他，我無法安心工作、母親也無法喘息。

陳家大姊說，我們都會早起幫父親換尿布、翻身，避免褥瘡，減輕母親的負擔，其實父親的病原本我們已簽過兩次放棄急救，但父親很有意志力，加上弟弟與母親的照顧，父親從手術後認不出他們，到現在可以開口說話、坐起來。陳家大姊回憶起父親剛生病倒下時，母親以淚洗面，經常打電話給她或慈濟志工抒發心情。但如今他們經常開心大聲唱著慈濟歌曲〈祈禱〉，這是很讓我們感動、膚慰我們的一首歌，「我們都沒有放棄任何希望，我們會一直鼓勵父親。」

▲慈濟新芽獎學金頒獎，花蓮共1040位學子獲獎，其中11月13日在花蓮靜思堂共有5百多位獲獎。

呂家是慈濟長期濟助戶，3個孩子今年都領到新芽獎學金，不約而同表示要把獎學金交給獨自扶養他們長大的父親。呂家長子表示，當時家裡積蓄都用盡，妹妹生病要住院，還好有慈濟的幫助，讓全家可以度過最煎熬的日子。呂家老二因身體先天性疾病經常出入醫院，課業較同年級落後，呂家長子表示，經常看到妹妹很痛苦躺在床上，她很聰明，但因為生病課業落後。不過，呂家老二在家人與志工鼓勵下，這次獲得學業進步獎。

呂家長子獲得學習領域獎，他表示很謝謝爸爸、慈濟，「謝謝你們帶給我們正能量，謝謝慈濟志工經常來關心，不定時打電話來關心，總是在對的時間出現，之前我們需要線上就學，師姊就幫我們申請筆電，讓我們不用擔心。」

▲慈濟新芽獎學金頒獎，花蓮共1040位學子獲獎，其中11月13日在花蓮靜思堂共有5百多位獲獎。