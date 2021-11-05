家扶中心學校+社區認養方案發表　崁頂國小「回家」深入文化傳承

▲霧鹿國小合唱團。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東家扶中心於110年11月5日，於海端鄉霧鹿國小舉行「2021年台東家扶中心學校暨社區認養方案成果發表」，現場邀請了台東各地，從山區到海邊的6所學校代表，分別為海端鄉崁頂國小、海端鄉霧鹿國小、綠島鄉公館國小、大武鄉大武國小、大武鄉大武國中、達仁鄉土坂國小，齊聚在海端鄉霧鹿國小的戶外平台空間，一同分享著這幾年與台東家扶中心合作「學校暨社區認養方案」的豐碩成果。

今年台東家扶中心原定舉辦學校暨社區認養方案相見歡活動，然因各種因素，加上疫情影響，因此將活動轉換為成果發表的形式展現，透過各校間的互動觀摩，切磋學習，也連結了彼此間的友誼合作關係。活動由今年10月剛獲得台東縣國中小合唱團區賽優等的霧鹿國小合唱團，樸實真摯的歌聲，繚繞在櫻花樹下，也讓來到現場參與的來賓及社工們讚不絕口。

與台東家扶中心合作最長時間的海端鄉崁頂國小，透過學校暨社區認養方案，規劃「回家計畫」，從一開始帶著學生認識山林與大自然、認識自己的布農族歷史與生活文化，到真正用雙腳走入山林，涉水攀登，走回過去先人們生活的家屋，至今，計畫仍持續進行中，並連結了整個崁頂部落的族人們共同關注與學習，一起協助與支持著回家計畫。

透過「學校暨社區認養方案」與台東縣內的學校合作，推展各項有助於兒少身心發展服務，主要以課後輔導、才藝培育與文化傳承為3大主軸，補足學校在教育資源缺乏的部分，提供穩健而完整的服務輸送，使得學生能因此獲得長期且穩定的支持與協助。