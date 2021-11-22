麗寶樂園大型電子看板竟播A片　業者：駭客入侵已報警

▲樂寶探索樂園大型看板播放A片，經查疑似遭駭客入侵所為。（圖／麗寶樂園提供）

記者李忠憲／台中報導

真令人害羞！全國知名麗寶樂園傳出探索樂園旁的大型電子看板播放A片，雖然只播10秒鐘，但讓在場親子直擊嚇傻。警方表示，公開場所播放露點畫面恐已構成妨害風化罪；園方則說，經查疑似是駭客所為，除向大眾致歉外，已報警配合警方追查。

家住彰化的一對夫妻，21日下午到台中后里麗寶樂園玩，5點半左右經過探索樂園入口時，發現一旁的大型電子看板，竟然播起A片，只見女優全身一絲不掛，讓別人幫她使用按摩棒。在場約10多名遊客直擊整個嚇傻，無法置信竟然在遊樂園會出現這樣的畫面，但畫面只出現10秒鐘就關掉。

麗寶樂園表示，經查疑似是遭駭客入侵上傳不雅影片，才會在探索世界電子看板播放員工發現異狀即刻關閉看板電源。麗寶樂園對於看到的遊客表達歉意，並且嚴正譴責駭客散播不雅影片的行為。目前已向警方報案，並提供監視器畫面，盼警方查明。

警方則說，在公開場所播放A片已觸犯妨害風化罪的散布猥褻物品罪，若不是故意播放，也會觸犯《社會秩序維護法》。已接獲麗寶樂園報案，將主動了解追查播放者，依法嚴辦。

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