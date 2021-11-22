3億交保後首現身！百億拿督莊周文：甘有公道？明明賭博說我洗錢

記者李忠憲／台中報導

百億拿督莊周文遭台中地檢署認定賭博洗錢起訴後，成功交保。他21日首度現身直呼「甘有公道？」並表示，台灣就是軟體公司，賣軟體給國外賭場經營，台灣沒客人、沒業者、沒下注金流，就因為你認為「大陸是我們管的」就有嫌疑。「證據會說話！」對於判決結果，他是有信心的，希望能還他公道。

▲莊周文現身喊冤。（圖／記者李忠憲攝）

有馬來西亞拿督頭銜的新力旺集團總裁莊周文，遭檢警認定設置線上博奕平台經營博奕洗錢，狂撈594億多元，逃亡4個月後遭收押禁見，並依法起訴莊。他於6月聲請撤銷羈押，台中地院審理後裁定1億2千萬元交保，中檢不服抗告，地院重審後只提高到2億。中檢再提抗告，地院再提高到3億，讓莊得以在家過中秋。

▲莊周文出席新旺獅子會的慈善活動。（圖／記者李忠憲攝）

由於檢警大動作，讓新聞備受關注，外界也霧裡看花，認為身價如此高的企業家，明知台灣會嚴查，會甘冒風險在台灣經營賭博洗錢。莊周文21日晚上，突然現身在新旺獅子會主辦的家境清寒家庭獎學金頒發活動，在媒體詢問下，他也大方說明來由。

莊周文一開頭就說，「這樣就把我起訴，甘有公道？」如果在台灣做就犯罪嘛，就因為知道在台灣不行，我們跟外國的賭場合作。台灣沒客人、沒業者、沒金流，什麼都沒有，（檢察官）竟然說大陸地區屬中華民國管轄，說什麼網站有簡體字、有人民幣、有銀聯卡，這樣就是大陸地區。

他說，「大陸地區就引用我們舊法，我們憲法都沒進步嘛。現在全台灣你說大陸是我們的，誰會信啊！現實也不是這樣啊！現在就是一邊一國，但是講到法律時它就是有權利用這法條，我是覺得很不公平。我沒在台灣做，因為台灣沒客人，也沒犯罪事實，你去拿外國說大陸地區是我們管的，我們是在替大陸人伸張喔？」

▲莊周文（右）與新旺獅子會前任、現任獅子會會長合影。（圖／記者李忠憲攝）

莊周文接著說，重點就是，台灣公司是軟體公司，是做軟體供應給國外廠商，國外廠商拿去平台出租，人家要怎麼營業，跟我們台灣公司有什麼關係。就像中華電信把電話租給人家，人家要拿去做什麼，跟它有關係嗎？但這可能是法界人士對法律見解的不同吧，它就覺得可以這樣做，我們只好接受法律的檢驗。

莊周文也講到，一開始律師給的建議錯誤，他第一時間也就是8月11日就想開記者會跟它拚，他又沒有犯罪事實就這樣搜索。當天他們在查，他還在樓下跟朋友吃飯，當時還說沒關係給它查，過兩天再來說明。後來律師說他先去了解，看怎樣再說，結果拖到來就變成通緝，害他頭暈暈。

他問律師通緝怎麼辦，律師說不用急，到起訴後再去法院說明。因為檢察官可以先押人取供，律師也是要保護他，不希望他被押，結果被通緝就難聽了。後來他知道，不是每個人都只有4個月，還可能會延押！他就不懂啊，發現不對後，就覺得先不要報導好了。

被問到事發後的事業狀況，莊周文表示，事業一定受影響！明明就是賭博，你說是洗錢，一出來全世界都認為他是洗錢，所有銀行就跟你斷往來。能怎麼做，只能休息，不要出門，出門也不方便。

他當然覺得委曲，因為台灣會鎖IP，所以在台灣沒有客人，沒有業者，沒有下注金、金流，它起訴我就是用大陸地區仍屬於中華民國管轄區的條例把我起訴。這是要他怎麼認，他就沒做啊，若有他就認依認就好，不用去給人家押。被收押是很痛苦的，有苦說不出，有冤難伸，又不能做什麼動作，就「惦惦被搓頭」你去被押看看。

對於未來，莊周文說，「證據會講話！」你如果證明有，不認行嗎？如果沒有，你要怎麼把我「准下去」？前面（檢方）是查察階段，後面（法院）就是證據來講話。對於檢方是否有針對性，它有它的權力，無法理解。

對於判決結果有信心嗎？他說，以證據力來講是有信心的，因為現在看到的，都跟台灣沒關係。台灣機房是負責開發，大數據、測試、資料庫什麼資料都有，但沒有營業，是對內不是對外，它是資料庫開發研發測試環境，怎麼會是賭博網站。這是認定問題，認定要有證據，怎麼會是看到網頁就認定我們有賭博。

莊周文說，司法有司法的過程，很煎熬，希望法院趕快把台灣與大陸的關係說清楚，這樣就還我一個公道。現在嘴巴說是一邊一國，但是要辦你時就拿憲法出來。這大家都知道，只是你不要遇到。他遇到才知道，應該要燒香保佑，運氣好就沒事，運不好就「去了了」。明明說賭博，現在部說說洗錢、組織犯罪，「說得好像我是壞人一樣，我專門做壞事」。

最後，他談到自己平常作息表示，他都在追劇啦！追劇渡時間，不然怎麼辦？看「大秦皇朝」、「三國」，「魷魚遊戲」當然也有看。他現在這樣又不能出國，所有的生意全停，因為金流已經停了。媒體把這事情炒得這麼大，損失無法估算。

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