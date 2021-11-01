感恩有你！高雄八德獅子會暖招待　腦麻童樂玩義大⋯家屬同舒壓

▲高雄八德獅子會舉辦腦麻孩子的公益冬令營，義大世界體驗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

《感恩有您全國公益冬令營活動》已邁入第19年,除了招待包括中華腦麻(台北)、桃園腦麻、新竹腦麻、中腦麻、義腦麻、台南腦麻、高雄腦麻、屏東腦麻等八大腦麻協會的腦麻孩子及其照家人，另新增加招待雷特氏症全國病友及其照護家人、罕見疾病基金會南部辦事處病患及其照護家人旅遊食宿，包含志工大約600人次。

高雄市八德獅子會授證三十年，同時舉辦這一次的公益冬令營在高雄義大世界舉辦,結合住宿、樂園、飯店、購物等吃喝玩樂,是CP、雷寶寶孩子們嚮往的樂園，我們一起為腦麻、雷寶寶的孩子還有辛勞的照護者加油，讓他們有個美好的假期！另外找來藝人蕭大倫、黃鐙輝、陳大天以及資深藝人王瑞瑜參與晚會活動，模仿和歌唱演出，讓家長跟腦麻孩子都非常開心。

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▲高雄八德獅子會舉辦腦麻孩子的公益冬令營，義大世界體驗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄八德獅子會舉辦腦麻孩子的公益冬令營，義大世界體驗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

八德獅子會長黃郁仁說，是希望感恩家有腦性麻痺的家長們，還有社工人員，希望這個活動能夠帶給他們歡樂，讓他們可以放鬆，而且早期要家屬出來，是非常不容易的事，「因為他們行動不方便，但是經過每年的舉辦，一年一年下來，這個活動已經變成了他們期待的活動」。

黃郁仁也非常不捨表達：「腦性麻痺的孩子，通常身體彎曲、行動不便也有飲食也不方便，所以出門得要帶著工具，可能要非常多，早期真的很不方便，也沒有大型可以伸降的遊覽車，造成行動上不易，而且單獨出門也會擔心有異樣眼光，所以透過一起參與，會讓他們更自在」。