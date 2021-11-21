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台中「供五停二」後最大停水影響19.1萬戶　停水區域看這裡

▲▼睽違678天巨變！　鯉魚潭水庫「見底→滿庫」壯觀溢流畫面曝光。（圖／中水局）

▲鯉魚潭水庫。（圖／中水局）

記者李忠憲／台中報導

台灣自來水公司11月30日將進行「鯉魚潭廠原水站閥類設備改善工程」及「台中路綠空廊道備援送水管（一）之一改接程」，當天上午9點開始，台中市市區將停水47小時，至12月2日上午8點。停水用戶達17.8萬戶，降壓供水1.3萬戶，共影響19.1萬戶。台水表示，這是台中市實施「供五停二」後最大規模停水，呼籲民眾提早儲水因應，也請見諒。

台水第四區處表示，台中次這次停水是配合四合一工程，更新鯉魚潭廠原水站送水管2600公釐蝶閥工程。鯉魚潭設廠後已超過30年未更換，因此進行更新汰舊。另外，也配合台中路綠空廊道備援1000公釐送水管改接工程。未來持續改接後，第二、三供水區能互相支援送水，另外有鯉魚潭隧道檢修工程、及三義交流道至三義減壓池1000m/m管線接續工程。

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四區處說，停水區域集中在台中市區，多為商業及集合住宅區，涵蓋中國附醫、中山附醫2家醫學中心、及中友、新光及、大遠百等家百貨公司，影響範圍大。由於有停五供二的經驗，這次設置56處民生用水臨時取水，在用水熱門點配置11輛送水機動送水，也提前通知醫院及百貨公司等業者備水，其備有大水塔因應，不至於受影響，台水也盡量趕工，提早供水。

▲▼台中將實施供五停二後最大停水。（圖／民眾提供）

▲台中將實施供五停二後最大停水。（圖／民眾提供）

停水區域包括1.潭子區大豐里（潭富路二段以南）、潭秀里（鐵路以西）、甘蔗里、潭陽里（鐵路以西）、福仁里（鐵路以西）、東寶里、頭家里、家福里、家興里、頭家東里、大富里（國道一號以東）。2.大雅區︰西寶里（國道一號以東）。3.中區︰全區。4.西區︰全區。5.北區︰全區（不包含建成里）。6.南區︰西川里、福平里（鐵路以西）、樹德里（鐵路以西）、崇倫里（鐵路以西）。7.東區︰富台里、富仁里、東南里（鐵路以西）、溪里（鐵路以西）、東勢里、合作里（鐵路以西）、新庄里（鐵路以西）、干城里（鐵路以西）。

8.北屯區忠平里、松竹里、仁和里、水浦里、仁美里、四民里、后庄里、陳平里、新平里、同榮里、平安里、平順里、平德里、松安里、松茂里、三光里、平田里、平和里、北京里、平心里、平福里松和里、 平里、平興里、平昌里、北屯里、仁愛里、大德里、松強里、松勇里、東光里（鐵路以西）、舊社里（鐵路以西）、北興里（鐵路以西）。

9.西屯區西墩里（國道一號以东）、潮洋里、龍潭里、惠來里、上石里、逢甲里、大河里、大石里、大福里、上德里、何德里、何源里、西平里、何南里、至善里、上安里、逢福里、何明里、何成里、何福里、港尾里（國道一號以東）、廣福里（國道一號以東）、何仁里、西安里、鹏程里、何安里、何厝里、大鹏里。

10.南屯區南屯里、豐樂里、楓樹里、中和里、三质里、溝里、田心里、黎明里、大興里、大業里、惠中里、永定里新生里、平里、大同里、文心里、同心里、向心里、大誠里、三和里、三義里。

降壓區域包括1.后里區︰公館里（國道一號以西）、后里里（三豐路四段以西、甲后路一段以北）、厚里里（甲后路二段以北）、墩北里（甲后路一段以北）、舊社里（國道一號以西）、中和里（國道一號以西）、月眉里、聯合里、眉山里、太平里。2.外埔區︰永豐里、大同里、中山里、馬鳴里、廊子里、六分里、鐵山里、水美里、大東里、三崁里、土城里。3.大甲區︰江南里、頂店里。

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