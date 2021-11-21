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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公投開講彰化連趕場　蘇貞昌燒聲嗆國民黨：一直倒退嚕

記者唐詠絮／彰化報導

12月18日將進行4大公投投票，彰化縣綠營立委陳秀寶、陳素月及黃秀芳21日下午邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及桃園市長鄭文燦等人現場開講，陳素月在社頭鄉舉辦，現場擠進超過2千民眾參加，尤其當賴清德及蘇貞昌進場時，更是受到民眾熱烈歡迎。

▲彰化立委陳素月召開公投說明會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲行政院長蘇貞昌到彰化參加公投說明會。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲彰化立委陳素月召開公投說明會。（圖／記者唐詠絮攝）

4項公投包含「重啟核四、反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選」，民進黨發起「四個不同意、台灣更有力」，舉辦百場公投說明會，並由總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌親自上陣向民眾說明公投議題。

▲彰化立委陳素月召開公投說明會。（圖／記者唐詠絮攝）

賴清德說，台灣人吃豬肉的習慣都是在菜市場或是傳統市場購買，沒有可能買到萊豬的可能，甚至進口只有10%，在馬英九政府時代就已經進口含有萊克多巴胺的美牛，政府已經層層把關，絕對會守住民眾的健康，「4個不同意台灣更有力」，不但要去投票，也要請滿18歲的青年要投下反對票。

▲彰化立委陳素月召開公投說明會。（圖／記者唐詠絮攝）

蘇貞昌今天都在彰化跑場，從上午在鹿港參加台電活動後、接著趕到陳秀寶服務處，下午4點30分到陳素月場次，已經講到燒聲，從陳素月的個人在立法院的表現，講到台灣防疫到全民的種種社福照顧，生動有趣又親民的演講，讓台下的民眾聽得鼓掌叫好。

▲彰化立委陳素月召開公投說明會。（圖／記者唐詠絮攝）

蘇貞昌說，絕對不能讓國民黨再亂下去了，核四建在地震帶如何重啟，萬一發生核災怎麼辦，第三接收站根本無法遷到台北港，全世界109國CPTPP11個會員國都允許見口含萊豬肉，怎麼可以為了反對萊豬進口，自己一直倒退嚕「國民黨怎麼可以做這種代誌」。

▲▼ 彰化 。（圖／記者唐詠絮攝）

陳素月表示，這4個公投案都是在野黨提出，2018年公投領票排2小時才投票，事後才決定公投不應該綁大選，應該要分開，關係到下一代的生活，很多在野黨有許多先入為主的成見，決定的後果需要共同承擔，尤其核四廠已經興建超過40年，地點又是設在地震帶，重啟核四有疑慮，1986蘇聯車諾比核爆，已經無法承受意外發生，幾百年後更是無法回復，大家同島一命，犧牲的是全國民眾的健康。

▲▼ 彰化 。（圖／記者唐詠絮攝）

陳素月強調，天然氣第三接收站，目前若是沒有辦法順利完成，對電力影響甚鉅，除了民生用電，更多的台商回流，經濟發展更是龐大，若是沒有辦法興建，將會持續使用台中火力發電，也將會對民眾的健康影響。

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