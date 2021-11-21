獨子店員勸戴口罩遭刺殺！紙雕家偵訊「神情平靜」：我全忘了

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市龜山區光峰路一處社區超商今凌晨傳出命案，29歲的蔡姓店員僅因勸導男客戴上口罩，竟慘遭持刀刺殺；警方調查，行凶的蔣嫌(41歲)是相當知名的紙雕設計師，犯後偵訊過程十分平靜，對於警方詢問殺人動機，蔣嫌則稱「我不記得，全都忘了」。

▲蔣嫌被移送警局時一度腿軟跪地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，蔣嫌是該棟社區住戶，今凌晨4時45分許前往住家樓下超商消費，但因未戴口罩，當場遭到蔡姓店員規勸糾正，蔡當下更稱「不戴口罩就不結帳」，蔣因此心生怨懟、「3進3出」超商，不但將口罩甩在蔡姓店員臉上，疑似還拿著結完帳的洋芋片嗆「我還是買到了」挑釁對方，第3次折返進店更持匕首狠狠刺殺蔡男，致其胸腹部多處刀傷，當場濺血倒臥在店門口，經送往林口長庚急救後，於上午7時18分宣告無效死亡。

蔣嫌犯後還來不及逃走，即遭趕抵現場的警方逮捕，並帶回警局偵訊，在踏進警局前，蔣還一度腿軟。偵訊過程中，蔣並未否認，而是神情平靜坦言「知道自己有殺人」，但對於犯案過程細節、動機等，則稱「我不知道當時怎麼了，我不記得、全都忘了」；檢警複訊後，將決定是否聲押。

據了解，蔣嫌背景相當驚人，是知名紙模型藝術公司創辦人，同時擔任設計總監，鑽研紙藝與文創類商品開發，還曾與藝人合作打造3D紙面具，過去更曾以立體面具、紙雕為題出版過7本書；蔣嫌身材高挑，戴著一副黑框眼鏡，下巴蓄鬍，外型十分文青，極富設計師氣息，不料今凌晨竟只因遭店員勸導戴上口罩，即勃然大怒爆發口角，最後更持工作用刀刺殺店員，鑄下大錯。

▼超商門口血跡斑斑。（圖／記者沈繼昌翻攝）