挺台灣被中國「外交降級」　立陶宛表示遺憾：有權擴大和台灣合作

記者張方瑀／綜合報導

「駐立陶宛台灣代表處」於18日正式成立掛牌運作，中國大陸外交部21日宣布，決定將兩國外交關係降為代辦級，立陶宛政府則對此舉表達遺憾，「但同時也有權利擴大與台灣的合作」

中國大陸外交部21日表示，由於立陶宛不顧中方嚴正抗議和反覆交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，此舉公然在國際上製造「一中一台」，背棄立方在兩國建交公報中所作政治承諾，因此中方決定將兩國外交關係降為「代辦級」。

立陶宛外交部隨即回應，對中國降級兩國關係的決定表達遺憾，「立陶宛重申堅持一個中國政策，但同時也有權利擴大與台灣的合作。」

代辦為較低層級的外交代表，位階低於大使和公使，但職權相同。一些國家雙邊關係惡化、但未達斷交程度時，會召回大使，將外交關係降至代辦級。

事實上，北京並非首次因為台灣採取「降為代辦級」的外交手段，我國曾在1980年代計劃向荷蘭購買6艘劍龍級潛艇（劍龍專案），北京獲知後展開外交報復，於1981年將與荷蘭的外交關係降為代辦級，而荷蘭最後只交貨了2艘潛艇（海龍號、海虎號）。

▲駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立。（圖／外交部提供）



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