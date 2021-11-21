自產自銷分裝販毒　萬華芳明館也沉淪！3黑幫角頭收押

記者張君豪／台北報導

刑事局專責掃蕩賭品的偵三大隊日前接獲線報，包含血鷹幫、芳明館、竹聯幫仁堂明仁會幫派涉及運輸分裝及販買新興毒咖啡包，並懷疑與中南部毒品原料大盤配合；台灣疫情緊繃超過半年，黑幫把牟利管道轉移到新興毒品銷售上，警方從10月起陸續行動兵分多路在逮捕3個幫派共7名成員，並起獲毒品咖啡包4218包及大麻、搖頭丸及高純度K他命13公斤、卡西酮7公斤等大批毒品，粗估這次行動查扣毒品總市價逾新台幣3千萬元。

▲刑事局破獲芳明館陳姓角頭涉嫌以馬達機械夾帶運輸K毒品案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲芳明館陳姓角頭涉嫌以馬達機械夾帶運輸K毒品案件。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，疫情百業經濟蕭條，這些黑幫為求財源另闢蹊徑、派遣幫內年輕角頭直接與中南部毒品原料大盤接洽，繞開雙北地區的藥頭中盤批貨，直接批購大批新興毒品卡西酮、K他命原料分裝製造毒品咖啡包銷售。

刑事局偵三大隊會同台北市警萬華分局、新北市警海山、永和分局共組專案小組，並報請新北、桃園地檢署指揮偵辦；警方追查發現，上述幫派以自產自銷方式批購毒品分裝，並要小弟租賃有門禁管制套房當作毒咖啡分裝工廠、並每2個月轉移分裝工廠規避警方查緝。

▲刑事局破獲竹聯幫明仁會成員涉嫌運輸分裝毒品案件。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局專案小組歷經4個月監控蒐證，從10月起陸續發動6波查緝行動，逮捕包含血鷹幫林姓男子（36歲）、芳明館角頭陳男（34歲）以及竹聯幫仁堂明仁會黃男共7名涉嫌運輸、分裝製造毒品犯嫌，並在這批毒品上市銷售前及時攔下。

其中最令警方驚訝的是，素來以不碰毒品自豪的本省掛萬華區知名黑幫芳明館，也涉嫌操盤運輸分裝毒品販售牟利，芳明館陳姓角頭從荷蘭進口私13公斤高純度K他命，利用馬達機具夾帶進口，自以為神不知鬼不覺，陳男派遣小弟到桃園市報關行取貨時，遭警方當場逮捕。

警方搜索並查扣包含動能超標PCP氣瓶空氣長槍2把、CO2空氣鎮暴手槍1把、毒品咖啡包成品4218包、安非他命43克、及毒品梅片、大麻、搖頭丸、K他命13公斤、卡西酮370克、毒品咖啡包成品粉末7公斤、一粒眠3包、驗出三級毒品成分的彩虹菸8盒及大批分裝、封口機具，成功阻斷上述3幫派毒品金流。

警方訊後並依運輸、分裝毒品罪嫌移送三黑幫7名涉案成員，其中血鷹幫林男、芳明館角頭陳男、明仁會黃姓大哥等人到案後都拒絕配合供出毒品網絡，遭檢察官裁定收押禁見。

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