林智堅訪聯華電子　攜手打造宜居永續創新城市

▲新竹市長林智堅參訪全球晶圓專工領導廠商「聯華電子」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為推動大新竹產業發展、聆聽在地企業與人民需求，新竹市長林智堅啟動產業請益之旅，帶領新竹市議員劉崇顯、劉康彥，參訪全球晶圓專工領導廠商「聯華電子」。林智堅市長表示，因有世界級的產業聚落竹科，讓新竹不只是台灣的新竹、更成為世界的新竹。聯華電子是全球晶圓專工領導企業，追求成長更重視永續發展，連續14年入選道瓊永續指數的「世界指數」成分股，盼市府與企業攜手打造創新、永續、宜居城市，也盼為大新竹合併升格挹注更多資源，解決兩城市交通、教育、環境等隱形困境。

林智堅在聯華電子總經理簡山傑與市場行銷協理王成淵帶領下，了解聯華電子公司發展與晶圓製程，現場更展示4吋、6吋、8吋與12吋晶圓。聯電生產的晶片商品驅動日常生活中廣泛使用的多項物品，包括手機、電腦、可攜式電子產品等。聯電成立於1980年，41年來參與也見證了整個大新竹地區的發展。

林智堅表示，許多產業受到疫情衝擊，但竹科產值不降反升，更讓台灣半導體產業在全世界更有競爭力，也因世界級的產業聚落竹科在新竹，讓新竹成為全球舉足輕重的城市，因此他上任後更積極將新竹打造為宜居、創新、永續的城市，他分享步行城市、新竹市立動物園再生、公園改造、新竹漁港等市政建設，竹市近年透過整體城市規劃，變得更不一樣。

林智堅指出，竹科與新竹關係緊密，但過去市府卻過度仰賴竹科，在產業政策規畫完全為0，但對企業來說，投資最大困難就是土地取得，也因此他與中央攜手推動「竹科X」，再創全新產業聚落。未來更盼透過大新竹合併升格，協助台灣半導體產業更好發展，讓竹科經濟巨人得以大顯身手，也透過挹注更多資源改善困擾已久的交通、環境、教育等問題。

簡山傑表示，全球半導體產業近年面臨結構性變化，這兩年又因疫情加速數位轉型，聯電提早看見商機更轉型成功，在晶圓專工站穩腳步，也要感謝林智堅市長與市府團隊防疫有成，三級警戒時面臨移工群聚威脅，市府團隊快速設立篩檢站，穩定園區民心，也讓聯電發展更順利，有能力將更多資源回饋社會與員工。

簡山傑談及，他剛到新竹時一片荒涼，沒有百貨公司，園區只有一家早餐店，但這幾年來發展迅速，樣貌完全不一樣，也期待林智堅市長分享大新竹願景與想法，期盼從更長的時間軸與更高的角度提升大新竹整體生活機能、改善交通。

王成淵表示，聯電著力在14奈米以上的各式邏輯及特殊製程及解決方案，在晶圓専工產業已達世界第二。聯電是台灣第一家半導體公司，也在過去41年的歷程見證了產業的變遷和大步的進展，目前全球有超過4百家客戶，更擁有超過1萬4300件全球半導體專利權，去年營收達62億美金。他以手機為例，手機的各式功能包含藍芽、耳機、通話等，都需要不同製程的晶片去驅動，也因現今科技發展迅速，產業更要清楚未來應用發展，才能及時提供需求，而聯電也在許多工程師努力開發下，擁有強大的晶圓製造能力。

除有世界級的研發能力與重要晶圓供應鏈地位，王成淵也指出，聯電更重視企業永續發展，攜手供應商打造低碳供應鏈，連續14年入選道瓊永續指數的「世界指數」成分股，在總分、環境面與社會面都是全世界晶圓專工業第一，在社會回饋也捐贈40多台紫外線消毒機器人，提供機場、學校防疫安全，發揮企業社會責任。

聯華電子總部位於新竹科學園區，擁有十二座晶圓廠，包含四座12吋廠，七座8吋廠與一座6吋廠，其中七座晶圓廠位於竹科，十二座廠的月總產能將近80萬片約當八吋晶圓。