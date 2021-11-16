美參眾議員訪台　林智堅孔廟辦桌款待

▲新竹市長林智堅親自接待訪問團。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）等參、眾議員日前訪台，11月11日離台前最後一站來到新竹市，柯寧等人由新竹市長林智堅親自接待，先前往新竹孔廟參訪，離開前還與林智堅在新竹州廳前合影留念。

訪問團對台美軍事合作歷史、古蹟文化興趣濃厚，離開前特別選定新竹市做為台灣行唯一參訪點，新竹市長林智堅也親自接待，且他們對於新竹舊城區的建物街景都留下極深的印象。

林智堅也找來被譽為國寶級總鋪師林明燦「辦桌」款待，餐點包含石斑魚、紅蟳米糕、佛跳牆外，特別還加上新竹特色小吃「炒米粉」，還有辦桌古早味「白菜滷」，讓外賓們品嘗最道地台灣味。

林智堅向柯寧一行人致謝，感謝美國在疫情期間，捐贈台灣400萬劑的疫苗，這是一場及時雨，守護台灣人的健康，另外，林智堅也感謝柯寧等參、眾議員，長期以來在國會為台灣發聲、支持台灣，因為有你們，台灣不孤單，民主更壯大。

林智堅說，新竹面積雖然不大，卻是全球半導體產業最重要城市之一，因為有竹科在這裡，讓新竹成為台美關係強而有力的超導體，新竹不只是台灣的新竹，更是世界的新竹。此外，新竹也擁有300年的歷史文化，他特別於新竹孔廟辦桌宴客，搭配台灣民謠，盼讓柯寧一行人在離台前，有最美好的文化體驗。

柯寧說，感謝林智堅市長與團隊熱情的招待，他感受到台灣和新竹都是非常有魅力的地方，正如美國總統所說，「台灣對於美國與全世界都有非常重要的地位」。

美國議員訪台期間，全程依據防疫相關計畫，包含單一動線、獨立廁所，並進行清潔與消毒。