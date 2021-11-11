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訪緯創資通　林智堅再提：期盼大新竹能合併升格

▲新竹市長林智堅參訪「Advanced Lab」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅參訪「Advanced Lab」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹市是全世界半導體最重要聚落所在，為促進產業發展，新竹市長林智堅特別參訪全球最大雲端伺服供應商「緯創資通」內湖總部，拜訪林憲銘董事長及林建勳總經理，請益高科技產業的現況與佈局。林憲銘董事長分享，人才「不用往台北擠」，從業人員能夠「在地上班」，才能讓產業持續佈局，林智堅市長則說，市府透過推動竹科X計畫，要持續引進AI、IOT等產業進駐，期盼緯創未來也能進駐，帶動竹科新風貌。

緯創資通是全球最大的資訊及通訊產品專業設計及代工（ODM）廠商之一，全球擁有10個研發中心、12個製造基地、14個客服中心及全球維修中心，在北美已是最大雲端伺服器供應商，近年產業佈局全球，更在台灣加碼投資設廠。

林智堅市長在緯創董事長林憲銘、總經理林建勳陪同下，一起參觀緯創資通打造「Advanced Lab」，他們看見各式伺服器正在為全球知名科技大廠處理雲端運算。

林智堅市長說，疫情席捲全球，加上美中貿易戰，國際演變，半導體供應鏈正再重組，不只協助相關產業，新竹市府也為軟體世代提出「竹科X」計畫，以台肥土地、科技部經費，打造AIOT領域（人工智慧、物聯網）園區，期盼緯創也能進駐。

竹市將以最佳行政效率，幫助產業排除投資障礙，打造AI（人工智慧）、IOT（物聯網）產業聚落，盼以軟帶硬，提高竹科國家戰略產業強度。

林智堅市長也說，近年台商回流，為企業快速投資、節省時間效率，他期盼大新竹能合併升格，一個地方政府以更高行政效率，及早準備好水電、土地，幫助企業節省時間成本。

董事長林憲銘表示，緯創與新竹淵源很深，他們創立時工廠就在新竹，如今子公司也在新竹，許多緯創員工都是新竹在地人。他本身也在新竹求學，太太也是新竹人，在新竹火車站更有許多約會回憶，他看著這幾年新竹創新改變很有感，尤其是創新綠建築關埔國小。

林憲銘董事長說，竹市改變對產業發展很有幫助，台北到新竹70多公里是科技供應鏈，緯創近年在台加碼投資設廠，他們在多地設立研發及製造據點「不用往台北擠」，讓人才在地安居樂業，緯創首先看好新竹，看上清大、陽明交大所培育出人才。

此外，緯創下一階段將持續衝刺軟體、遠距醫療發展，目前與多家醫院合作，包含協助傷患行走的外骨骼計畫或是遠距長照，都透過設計與科技，盼讓台灣醫療更好，更節能省碳。

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